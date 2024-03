Systemhaus-Verbünde und Fachhandelskooperationen gibt es viele, doch durch seine starke Betonung des Apple-Geschäfts ist der Byteclub schon ganz speziell. Unter dem Dach dieses Verbunds finden sich unter anderem Marken wie:

der Apple Premium-Reseller Comspot

das IT-Dienstleister-Netzwerk CPN

das Systemhaus Desk 7

der Vodafone-Partner Telcoland

und andere.

Comspot-Geschäftsführer Michael Hencke prophezeit etwa für seine Fachhandelskette 2024 ein organisches Wachstum von bis zu 20 Prozent. Dabei stellt er sowohl den Ausbau des stationären Einzelhandels und des ECommerce-Geschäfts als auch das B2B-Geschäft mit KMU in den Fokus. Anfang Februar 2024 hat Hencke mit dem neuen Store in Oldenburg seinen 17. Shop insgesamt eröffnet. Dieser Elan ist umso höher einzuschätzen, als dass der Wettbewerber Gravis bis Ende 2024 all seine 38 Filialen schließen möchte (ChannelPartner berichtete)

Zuwachs gab es auch im IT-Dienstleister-Netzwerk CPN: Der Lieferantenpool wurde unter anderem um die Spezialdistributoren Herweck und Kosatec vergrößert. Auch EET - spezialisiert auf die Ersatzteil- und Zubehörbranche - gehört seit Neuestem zum Partnernetzwerk. Übrigens, am 25. und am 26. April lädt CPN zur 32-sten Ignition nach Bamberg ein, der jährlichen Veranstaltung dieses Netzwerks von Fachhändlern und Systemhäusern. Interessenten sind hier herzlich willkommen. (Bericht zur 31-sten Ignition)

Darüber hinaus beschäftigt sich Byteclub schon seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema "Nachhaltigkeit" - etwa über die Tochter Comspot Repair, die gebrauchte IT-Geräte wieder in Schuss bringt. Insgesamt zeigt sich Hencke für das laufende Jahr 2024 optimistisch, weil seiner Meinung nach viele Kunden Projekte, die sie im "herausfordernden Jahr 2023" zurückgestellt haben, nun 2024 nachholen werden: "Unternehmen haben ihre Hardware teilweise länger genutzt als ursprünglich geplant. Damit werden jetzt neue Investitionen fällig. Spannende Potenziale ergeben sich für uns dabei auch durch Device-as-a-Service-Modelle (DaaS)."

Zudem scheint sich das Thema Fachkräftemangel aktuell abzuschwächen. "Alle führenden Positionen sind mit erfahrenen Spezialisten besetzt und wir erhalten auch wieder realistische Initiativ-newerbungen", so Hencke.

Kritisch sieht der Byteclub-Gründer dagegen Start-ups und andere Wettbewerber, die ihre Marktanteile ohne entsprechende Umsatzrendite aufzubauen versuchen, was zur Wettbewerbsverzerrung führen könnte. Während also Byteclubs Umsätze 2023 stagnierten, sollen sie 2024 wieder nach oben gehen: "2024 wollen wir uns als umfassendes Kompetenz- und Leistungszentrum zum Thema IT positionieren und so unser Wachstum vorantreiben", diese Marschroute gibt Hencke vor.



