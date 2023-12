Der bayrische IT-Dienstleister Microbee beschäftigt zehn Mitarbeiter, die alle von Bytewerk zum Stichtag 13. Dezember 2023 bernommen wurden. Das 1997 gegründete Unternehmen versorgt vor allem Anwaltskanzleien und Pflegeheime mit IT-Infrastruktur (Security, Netzwerk, VoIP und Cloud-Lösungen von Microsoft). Bytewerk wurde 2008 gegründet und beschäftigt nun 60 Mitarbeiter. Bis Ende 2025 soll die Beschäftigtenzahl auf 150 steigen. Hierzu soll 2024 eine weiteres Systemhaus aus München übernommen werden.

"Der Zukauf von Microbee eröffnet uns vielfältige Möglichkeiten, unsere Präsenz weiter zu stärken, unser Serviceangebot zu erweitern und die Kapazitäten für unsere Kunden auszubauen", begründet Simon Weber, Geschäftsführer der Bytewerk GmbH, die jüngsten Übernahme.

Sein Unternehmen ist in den gleichen Geschäftsfeldern wie Microbee tätig - plus Hardware-Installation und Managed Services. Der Standort München mit Kunden in der wirtschaftlich stärksten Region Deutschlands war natürlich ein weiteres "Zuckerl" für Weber. Denn damit stärkt Bytewerk seine überregionale Präsenz in Deutschland.

Dem stimmt auch Holger Kropf, Geschäftsführer von Microbee zu: "Der Zusammenschluss erweitert die Präsenz beider Unternehmen erheblich und ermöglicht durch strategische Partnerschaften mit führenden Herstellern eine Ausweitung der Dienstleistungen auf das gesamte Bundesgebiet."

Begleitet hat die Übernahme der M&A-Berater und IT-Unternehmercoach Mike Bergmann, der beide Unternehmen bereits von seinen Coaching-Programmen her kannte: "Da die Bytewerk massiv auf organisches und anorganisches Wachstum setzt, war die Microbee mit einem strategisch günstig gelegenen Standort in München ein geeigneter Kandidat."

