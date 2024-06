Der langjähriger Co-Geschäftsführer Volker Lehnert ist nun seit Juni 2024 alleiniger Geschäftsführer der c-entron Software GmbH, die für ihre Warenwirtschaft c-entron eine maßgeschneiderte All-in-one-Lösung für IT-Systemhäuser anbietet. Mit rund 750 Systemhäusern als Kunden, wirbt das Unternehmen als die Lösung am Markt vom Systemhaus für Systemhäuser.

Nachfolge ist geregelt

"Wie man so schön sagt: Wenn es am schönsten ist, sollte man gehen", sagt Thomas Hoffmann, Ex- Geschäftsführer und Gründer der c-entron Software GmbH. "Die Nachfolge ist bereits geregelt und wird von Volker Lehnert übernommen. Ich bin sicher, dass c-entron auch weiterhin erfolgreich und innovativ bleiben wird und mit dem neuen Service Board eine spannende Innovation in der Pipeline hat."

"Wir können Thomas gar nicht genug danken für seine Verdienste um c-entron, die er selbst vor 30 Jahre gegründet und dann sukzessive zu dem gemacht hat, was es heute ist - Marktführer im Bereich ERP und Ticketsysteme für MSPs und Systemhäuser. Er hat dabei mit großem Einsatz und großer Freude die heute führende ERP-Software aufgebaut", erklärt Volker Lehnert, Geschäftsführer bei c-entron.

"Dies war natürlich auch eine Leistung des tollen Teams, das er um sich und die Firma aufgebaut hat. Ich freue mich, zusammen mit diesem Team nun ein neues Kapitel in der Entwicklung von c-entron aufzuschlagen. Thomas bleibt ein enger Freund unseres Unternehmens und wir wünschen ihm viel Erfolg für seine neuen Herausforderungen", so Lehnert abschließend.