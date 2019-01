c-entron und DynaNet haben noch Ende 2018 eine Kooperation vereinbart: Der neue Vertriebspartner DynaNet aus St. Gallen wird die gesamte Produktpalette von c-entron in der Schweiz vertreiben und dort auch die technische Unterstützung leisten. Damit will der ERP-Hersteller aus Ulm seine Position in der Schweiz stärken. Beide Unternehmen erhoffen sich von der Vertriebspartnerschaft wechselseitige Synergien und positive Absatzeffekte im Endkundengeschäft.

Evert Timmermans hat die DynaNet 2004 gegründet und das Kerngeschäft seines Unternehmens auf IT-Outsourcing ausgerichtet. Mit der Software von c-entron erweitern die Schweizer ihr Produktportfolio um eine ERP-Lösung für Systemhäuser.

c-entron-Geschäftsführer Volker Lehnert begründet den Abschluss der Vertriebskooperation: "Mit 8,4 Millionen Einwohnern macht der schweizerische Markt zwar nur ein Zehntel des deutschen Markts aus - dennoch haben wir dort bereits heute einen großen Kundenstamm. Die neue Partnerschaft vereint zwei Unternehmen mit fundierter Erfahrung, technischer Kompetenz, Branchen Know-how und einem weitreichenden Service-Netzwerk. Unser gesamtes Team freut sich, mit einem solch gut organisierten und erfahrenen Unternehmen wie DynaNet zusammenarbeiten zu können.