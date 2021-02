Am 3. März 2021 treffen sich Vertreter von Systemhäusern, Managed und Cloud Service Providern und IT-Dienstleistern nicht wie gewohnt live in München, sondern remote, von jedem erdenklichen Ort aus, auf einer Online-Plattform.

Die Konferenz fokussiert sich dabei auf nutzwertige Inhalte und hochwertigen, fachlichen Austausch. Auch im digitalen Raum werden Sie Gelegenheit haben, neue Impulse mitzunehmen und an interessanten Diskussionen zu den relevanten MSP-Themen für 2021 teilzunehmen.

Das erwartet Sie am 3. März

In der Eröffnungskeynote wechseln wir zunächst die Perspektive und lassen uns von Mahsa Amoudadashi erläutern, weshalb es für den Unternehmenserfolg von bedeutender Wichtigkeit ist, den Mitarbeiter nicht aus den Augen zu verlieren. In parallel stattfindenden Live Sessions mit anschließender Q&A-Runde können Sie unter anderem zu den Themen "Security Services", "Remote-Arbeitsplätze" und "Managed Services als Turbo für die Digitalisierung" spannende Einblicke in Projekte anderer Partner erlangen und Ihre Fragen und Anliegen mit den Speakern und Teilnehmern diskutieren.

Hier gelangen Sie zur Agenda

In der Panel-Diskussion werden wir gemeinsam mit Systemhausvertretern den Herausforderungen und Chancen des MSP-Geschäfts 2021 auf den Grund gehen. Und natürlich küren wir auch 2021 wieder die "Besten Managed Service Provider".

Außerdem wird auch das Thema "Networking" nicht zu kurz kommen: Sie können sich per Chat oder Video-Call mit jedem Teilnehmer der Veranstaltung direkt verbinden oder sich am Ende der Veranstaltung beim Networking-Roulette einem zufälligen Teilnehmer für ein dreiminütiges Gespräch zuweisen lassen.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie am Nachmittag des 3. März 2021 virtuell begrüßen zu dürfen.

Hier geht´s zur kostenfreien Anmeldung