Die Zeit des Nachdenkens ist vorbei, Handeln ist angesagt: Moderne Unternehmen erwarten von ihren IT-Dienstleistern heute hochprofessionelle Unterstützung hinsichtlich jeder technologischen Frage und Problemstellung. Managed und Cloud Service Provider sollen in der Lage sein, jeden Prozess des Anwenderunternehmens zu transformieren und zu digitalisieren.

Die reine Bereitsstellung der Technik und der Infrastruktur genügt schon lange nicht mehr, um den Kunden zufrieden zu stellen. Managed Service Provider müssen ihren Tätigkeitsschwerpunkt darauf erweitern, nun auch als Berater aufzutreten und gegebenenfalls durch die Digitalisierung von Prozessen neue Geschäftsfelder zu erschließen und bestehende Geschäftsmodelle zu optimieren.

Welche Services müssen ins Portfolio eines Managed Service Providers? Welche Abrechnungsmodelle sind State of the Art? Auf welche Anforderungen treffen MSPs, CSPs und ISVs bei Kunden und wie haben sich diese in den letzten Jahren verändert? Inwiefern müssen Aspekte wie der Vertrieb und die Technikersteuerung im eigenen Unternehmen transformiert werden? Diesen und weiteren Fragen wollen wir gemeinsam bei c.m.c. am 20. Februar 2020 im Marriott Hotel in München auf den Grund gehen.

Networking und Erfahrungsaustausch

In den vielen interaktiven Sessions haben Sie die Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten und Partnern darüber auszutauschen, was die Business-Welt der Managed Service Provider bewegt, welche Hürden es im Jahr 2020 zu meistern gibt und wie man den Kundenanforderungen gerecht werden kann und so das MSP-Geschäft auf profitable, berechenbare Beine stellen kann.

