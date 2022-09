Mit Blick auf die weiter steigenden Verbrauchsraten erwarten Experten, dass bis 2030 mehr als 74 Millionen Tonnen Elektroschrott anfallen werden.1 Diese Zahlen unterstreichen, dass es dringend notwendig ist, nicht nur eine effizientere Recycling-Pipeline zu schaffen, sondern auch Lösungen zu finden, die die Abfallmenge von vornherein aktiv reduzieren. Ein Kreislaufmodell, das qualitativ hochwertige Produkte fördert und darauf abzielt, Materialien sowie Rohstoffe für mehrere Lebenszyklen zu nutzen, kann genau das leisten. C-SERVEES ist ein von der EU finanziertes Projekt2 zur Entwicklung elektronischer Geräte, die so konzipiert sind, dass sie auf eine nachhaltige Weise hergestellt, transportiert und verbraucht werden können. Dabei fokussiert sich C-SERVEES auf vier Gerätegruppen: Waschmaschinen, Fernsehgeräte, Sensoren zur Überwachung von Netzwerkverbindungen und Drucker. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und digitaler Konzepte, die den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft folgen und sich von Herstellern auf der ganzen Welt leicht übernehmen lassen. Durch die Verlängerung der Lebensdauer dieser Produkte soll die verursachte Abfallmenge verringert werden. Das übergeordnete Ziel ist die Umwandlung des Elektro- und Elektroniksektors in eine effiziente Kreislaufwirtschaft durch den Einsatz neuer Prozesse und Technologielösungen - und damit die Reduzierung der schwerwiegenden Umweltbelastungen.

Exklusiver Partner für Drucker und Druckkassetten

Als exklusiver Partner für Drucker und Druckkassetten arbeitet Lexmark seit 2018 mit C-SERVEES zusammen. Wir freuen uns, Teil dieses wichtigen Projekts zu sein, bei dem wir unsere Erfahrungen und unser Fachwissen branchenübergreifendend mit Spezialisten teilen, um zur Entwicklung innovativer Konzepte für die Kreislaufwirtschaft beizutragen. Wir möchten, dass die Resultate unseres Engagements der gesamten Informations- und Kommunikationstechnik-Branche zugutekommen und dazu beitragen, nicht nur neue Arbeitsplätze in Europa zu schaffen, sondern Wirtschaft und Gesellschaft auch insgesamt positiv zu beeinflussen. Auch außerhalb von C-SERVEES unterstützen wir als Unternehmen seit über 30 Jahren die Kreislaufwirtschaft und Wiederaufbereitungsinitiativen. So haben wir 1991 mit der Rückgewinnung von Materialen durch unser Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP) begonnen und setzen bereits seit 10 Jahren auf "Post Consumer Recycling"-(PCR)-Kunststoff

Verpflichtung zur CO2-Neutralität bis 2035

Im vergangenen Jahr haben wir uns selbst dazu verpflichtet, bis 2035 an allen unseren Standorten vollständig CO2-neutral zu produzieren. Auf dem Weg dahin werden die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft für uns eine entscheidende Rolle spielen, um Innovation und wirtschaftliches Wachstum auf ökologisch nachhaltige Weise voranzutreiben. Schon jetzt berücksichtigen wir beim Design unserer Produkte den Faktor Nachhaltigkeit: Der Anteil an wiederaufbereitetem Kunststoff in allen neuen Lexmark-Lasergeräten beträgt bereits 39 Prozent, gemessen am Gewicht. Bis 2025 wird dieser Anteil auf 50 Prozent steigen. Darüber hinaus ist unsere Hardware so konzipiert, dass sich die verbauten Komponenten mit möglichst wenig Aufwand weiternutzen, wiederaufbereiten und recyceln lassen.

Die Zusammenarbeit mit C-SERVEES hat uns dabei geholfen, unsere ambitionierten Ziele noch effektiver zu verfolgen. Dies gilt besonders auch für die weitere Optimierung unserer Aufbereitungsprozesse sowie die Unterstützung eines ganzheitlicheren Ansatzes für eine Kreislaufwirtschaft - vom nachhaltigen Produktdesign über die effiziente Nutzung bis hin zur verantwortungsvollen Aufbereitung oder zum Recycling.

Weitere Informationen über die Zusammenarbeit von Lexmark und C-SERVEES zum Aufbau einer nachhaltigen Kreislauflösung für die Druckindustrie finden Sie hier.

[1] Quelle: "Global E-Waste Monitor" der Vereinten Nationen

[2] Das Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms "Horizont 2020" mit der Fördervereinbarung Nr. 776714 finanziert.