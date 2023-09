UCC-Spezialist C4B Com For Business will weiter wachsen und hat dafür zwei strategische Stellen neu besetzt. Björn Brauel leitet ab sofort die Entwicklungsmannschaft des Herstellers. Matthias Müller kümmert sich als Director Strategy & Business Development um die Strategieentwicklung des neuen, auf die Cloud ausgerichteten Produktportfolios.

Brauel zeichnete zuletzt als CTO bei Wolters Kluwer für die Technologiestrategie und Produktentwicklung von SaaS-Anwendungen verantwortlich. Davor baute der jetzt 49-jährige bei der Software AG während einer 15-jährigen Tätigkeit dort ein Cloud-Portfolio auf. Für die neue Aufgabe bei C4B ist er aus dem Ausland in den Münchner Westen gezogen - nah beim neuen Firmengebäude seines Arbeitgebers.

Als Head of Engineering liegt Brauel bei C4B die Entwicklung von XPhone Connect am Herzen: "Mit XPhone haben wir ein extrem ausgereiftes Produkt in einem hochdynamischen Markt", erklärt Brauel. "Wir wollen XPhone noch besser auf die hohen Anforderungen zuschneiden, die Kunden heute an eine Kommunikationslösung richten." Brauel, der in den vergangenen 10 Jahren im Ausland tätig war, ist für diese Aufgabe in Münchens Westen gezogen. "Das Potenzial von XPhone ist groß, das Team extrem motiviert und der Markt fordernd. Das ist eine Aufgabe genau nach meinem Geschmack", sagt Brauel.

C4B möchte 2023 zudem sein Produktportfolio noch deutlich ausbauen. Ziel von Vorstand Stephan Krä ist es, Kommunikationsplattformen wie Microsoft Teams oder Zoom um Funktionen anzureichern, die den Usern die tägliche Arbeit erleichtern. Die Strategieentwicklung des neuen Produktportfolios verantwortet bei C4B nun Matthias Müller.

Für seine Stelle als Director Strategy & Business Development bringt Müller nicht nur Cloud-Expertise, sondern auch langjährige Erfahrungen im Produktmanagement mit. Zuletzt war Müller bei Vendavo, einem Hersteller von Preismanagement- und Margenoptimierungs-Software. Dort verantwortete er die Markteinführungsstrategien Cloud-basierter Lösungen und Features.



Optimale Party-Location: Die Dachterrasse des „Home of XPhone“ - wie die C4B-Mitarbeiter ihr neues Firmengebäude getauft haben.

"Machen ist wie wollen, nur geiler“, sagte Stephan Krä, der sich darauf freut, die Zukunftsthemen gemeinsam mit den Channel-Partnern anzupacken.

Genießen das persönliche Treffen: Walter Winterholler (BVG), Andreas Schuler (C4B) und Wolfgang Hampl (BVG)

Stefan Gfeller und Alex Trüssel (beide UMB Communication AG) freuen sich auf eine süße Abkühlung.

In der Sonne lässt sich während der Workshop-Pause am besten Kraft tanken: Axel Emser (UP Data), Marcus Kliemt und Dirk Walkowiak (beide C4B).

Entspannte Gastgeber: Andreas Johne und Judith Beck (beide C4B) stoßen mit dem eigens für das Event kreierten „C4B Spritz“ an.

"Lieber Dachterrasse und solide Strategie, als Meeting-Rum und Luftschlösser" - so das Motto bei C4B und seinen Partnern.

Marcus Kliemt (C4B) begrüßt die Gäste im Workshop „Telefonie ohne Blech“, den der Gastgeber gemeinsam mit TE-SYSTEMS ausrichtet.

Frank Gruza von TE-SYSTEMS präsentiert das Zusammenspiel von Anynode SBC und XPhone Connect.

Comedy statt Keynote: Der Überraschungs-Auftritt eines Comedy-Redners trainiert die Lachmuskeln.

Vermeintliche kräftige Hammerschläge auf dem iPhone bereiten den Android-Fans größte Freude, den iPhone-Besitzern wird es dagegen etwas mumig. Ging aber alles gut aus.

Gleich gibt´s was zu essen ...

Auf eine gelungene Veranstaltung: Eileen Noichl, Andreas Johne und Petra Ahlich (alle C4B) stoßen an.

Gruppenbild mit Partnern: Walter Winterholler (BVG), Thomas Schlebach, Victor Angerbauer, Michael Kierspel (alle C4B) und Christian Büschl (TELCAT)

Wer kennt C4B am besten? Victor Angerbauer und Martina Ludewig (beide C4B) ziehen den Gewinner des C4B-Quiz.

Wilhelm Simml von PTC wusste sogar, dass die Quote an männlichen C4B-Mitarbeitern mit dem Vornamen „Andreas“ sagenhafte 12 Prozent beträgt. Das war dann auch einen Preis wert.

Bis in die Früh wurde zu Live-Musik das Tanzbein geschwungen.

Müllers Ansatz: "Um mit einem neuen Produkt Erfolg zu haben, muss man eigentlich nur eine Frage beantworten: Bringt die Lösung den Kunden wirklich weiter?" "Ich sehe meine Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass diese Frage von der ersten Produktidee über die Entwicklung bis hin zur Vermarktung immer im Fokus steht."

Ansatzpunkte sieht Müller genug: "Dank Remote Work und Homeoffice ist der Einsatz einer erstklassigen Kommunikationssoftware für Unternehmen heute ein echter Wettbewerbsvorteil. Hier sehe ich extrem viele spannende Produktansätze, um einen echten Kundennutzen zu generieren."

Mehr zu C4B

Jürgen Biffar ist Aufsichtsrat bei C4B

Partner-Event beim UCC-Spezialisten C4B

C4B setzt auf Channel-freundliche Software Assurance

Sebastian Görmar wechselt zu C4B