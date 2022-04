Der Münchener Unified Communications-Hersteller C4B Com For Business AG gibt Änderungen bei seinem Software-Aktualisierungs-Dienst "XPhone Up2Date" bekannt. Ab sofort können C4B-Kunden entscheiden, ob sie die Kosten für die Software Assurance vorab oder jährlich leisten wollen - die Konditionen sind bei beiden Modellen gleich. Bei der jährlichen Zahlweise wird die Up2Date-Laufzeit am Ende automatisch um ein Jahr verlängert, wenn nicht einen Monat vor Laufzeit-Ende die Kündigung erfolgt.

Was nach einer einfachen vertraglichen Änderung klingt, bedeutete für den Software-Hersteller einen Kraftakt. Das komplette Abrechnungssystem musste umgestellt und der Produktkalkulator im C4B-Partnerportal neu aufgesetzt werden, damit Reseller ihre Angebote in wenigen Schritten selbst konfigurieren können. Die neue Zahlweise ist ab sofort mit dem Verkaufsstart von XPhone Connect 9 verfügbar. Mit dem Release wird XPhone Connect obligatorisch mit Up2Date ausgeliefert. Die Mindestlaufzeit der Software Assurance beträgt ein Jahr.

Wunsch von Kunden und Partnern umgesetzt

"Bislang mussten unsere Kunden in Vorleistung gehen", sagt Marketingdirektor Marko Gatzemeier von C4B. "Wenn sich ein Kunde für eine Up2Date-Laufzeit von beispielsweise 5 Jahren entschieden hat, waren die Kosten für die komplette Laufzeit beim Kauf fällig. Unsere Partner haben sich von uns ein flexibles Zahlmodell gewünscht. Allen voran stand der Wunsch nach einer jährlichen Zahlweise, um die Kosten für den Kunden besser zu verteilen. Diesen Wunsch haben wir jetzt umgesetzt."

"Das neue Modell bietet einen weiteren großen Vorteil: Der Partner muss nicht mehr bei jedem einzelnen Kunden aktiv in die Nachvermarktung gehen", so Gatzemeier weiter. "Er ist nur dann gefordert, wenn der Kunde den Vertrag von sich aus kündigt. So werden die Laufzeiten verlängert und die Verlustquote gesenkt."

Abkündigung XPhone Connect Smart

Des Weiteren schafft C4B das XPhone Connect Smart-Paket ab, das auf die Bedürfnisse kleinerer, preissensitiverer Kunden zugeschnitten war. Hintergrund der Entscheidung ist der starke Homeoffice-Trend. Im Gegenzug wurde der Preis für den XPhone Server von 799 Euro auf 299 Euro gesenkt, um speziell bei Kunden mit wenigen Usern einen attraktiven Preis mit komplettem Funktionsumfang bieten zu können. Für Bestandskunden, die XPhone Connect Smart einsetzen, steht ein Upgrade-Pfad bereit.

"Im Smart-Paket war kein Softphone enthalten. Dieses aber ist für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern einen Homeoffice-Arbeitsplatz bieten wollen, praktisch unabdingbar", erklärt Marko Gatzemeier die Maßnahme.