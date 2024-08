Der UC-Spezialist lädt seine Vertriebspartner an sechs Standorten zu "Cocktails & Communications" ein. Anlass dafür ist das Firmen-Jubiläum der C4B Com For Business AG. Der Hersteller setzt seit vielen Jahren auf einen rein indirekten Vertrieb seiner UC-Lösung XPhone Connect über ein dichtes Partner-Netzwerk in der DACH-Region sowie in Frankreich.

Sechs Städte inklusive "Sundowner" über den Dächern

Der Startschuss für die Roadshow fällt am 10. September 2024 in Dortmund. Tags darauf gastiert das C4B-Team in Hamburg und am 12. September in Leipzig. Der Süden des Bundesgebiets wird am 24. September mit Heidelberg und am 8. Oktober mit München besucht. Der Abschluss der Tour ist am 10. Oktober in Zürich. Alle Locations versprechen einen Ausklang des Events mit einem Sundowner auf einer Terrasse hoch über den Dächern der jeweiligen Stadt.

Nach dem Meet & Greet erwartet die Gäste der Roadshow laut Agenda eine kurze Rückschau. Der Blick in die Zukunft fällt schon deutlich detaillierter aus. Mit Themen wie "Wie sieht die neue XPhone Mobile App aus?" "Welche Pläne gibt es für die neue Teams-App "Contacts by XPhone", die C4B im Juni gelauncht hat?" oder "Was bringt das kommende Major Release von XPhone Connect?" werden die nächsten Schritte der XPhone-Evolution beschrieben. Die Nachmittagsveranstaltung endet mit einem Aperitif, Flying Dinner, Cocktails und Gesprächen mit dem Channel.

Information und Party

"Mit unserer Jubiläums-Tour wollen wir uns für die gute, vertrauensvolle und sehr oft langjährige Zusammenarbeit mit unseren Partnern bedanken", erklärt Anna Schleipfer-Chakhchoukh, Director Sales bei C4B. "XPhone zu verkaufen, ist per se schon meine ganz große Leidenschaft", sagt sie lachend. "Aber richtig gut ist es vor allem mit und durch unsere Vertriebs-Partner."

C4B-Partner und solche, die es werden wollen, können sich unter diesem Link anmelden. Dort finden sich auch weitere Details zu den jeweiligen Veranstaltungsorten. Die vorhandenen Plätze werden nach dem First-Come-First-Served-Prinzip vergeben.