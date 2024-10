Eigentlich sollten unter dem Potsdamer Platz in Berlin einmal die U-Bahnen der U3 in neuer Linienführung verkehren. Dafür wurden bereits die unterirdischen Tunnelbahnhöfe in den märkischen Sand gebuddelt. Doch die Planungen wurden umgeworfen und der halbfertige Bahnhof dient nun als angesagte Partylocation.

1

Unter dem Pflaster des Potsdamer Platzes lässt es sich prima feiern. 2

Susanne Rolf (Computacenter), Rachel Lashford (Canalys) und Bennet Draak (QBS) haben sich zur Party in den Untergrund gewagt. 3

Unterirdisch gut: Gerit Günther (Acer), Peter Rados (Think About IT), Sebastian Weitzel (ThinkRed) und Carolin de Lorenzi (Computacenter). 4

Das Vertiv-Team ist nicht nur bei auf der Konferenz sondern auch bei der Party gut vertreten. 5

Ulrich Seibold und Michael Bernhardt (beide HPE). 6

Günter Schiessl und Mark Chlebek (beide Ingram Micro) lassen den Konferenzabend beim gepflegten Kaltgetränk ausklingen. 7

So lange er nur Leinwände in zweckentfremdeten U-Bahnhöfen und nicht U-Bahnen selbst anmalt, darf der Sprayer seine künstlerischen Ambitionen gerne ausleben. 8

Alex Smith und Rachel Brindley (beide Canalys) können sich über eine gelungene Veranstaltung freuen. 9

Wo QBS ist, ist Party! 10

Armin Weiler (ChannelPartner) und Katja Neumann) können auch jenseits der Münchner Stadtgrenzen feiern. 11

Auch Augsburg ist durch Tobias Teske und Sylvia Lösel (beide Vogel IT-Median) vertreten. 12

Andreea Dumitrescu und Dave Stevinson (beide QBS). 13

Pferdefreunde unter sich: Ulrich Seibold (HPE) und Christian Winterfeld (Dell).

Ein Glücksfall für die Organisatoren des Canalys Forums, das in diesem Jahr in Berlin direkt am Potsdamer Platz stattfand. So mussten die Teilnehmer der Konferenz nur ein paar Stufen in den Untergrund, um bei Curry-Wurst, Bier, Cocktails und Musik den Abend ausklingen zu lassen.

Mehr zum Thema:

Canalys Forum 2024 in Berlin: Die Vorhersagen der Canalys-Analysten

Steve Brazier auf dem Canalys Forum: "Vom KI-Boom profitieren hauptsächlich die Tech-Konzerne"

Canalys-Studie August 2024: Die Marktplätze der Hyperscaler und der Channel