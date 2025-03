Barcelona, Chicago und das vietnamesische Da Nang sind die Veranstaltungsorte der Canalys Foren in diesem Jahr. Die Konferenz für die EMEA-Region kehrt damit in die katalanische Metropole zurück. Vergangenes Jahr hatten die Veranstalter Berlin eingeschoben, da durch die Segelregatta des Americas Cup Hotelzimmer in Barcelona extrem knapp waren.

Das Canalys Forum EMEA gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte des Channels in Europa. Rund 1.000 Delegierte von Partnern, Distributoren und Herstellern aus der Region tauschen sich über die aktuellen Trends und Markchancen aus. Dazu liefern die Experten und Analysten von Canalys fundierte und wertvolle Einschätzungen.

Zudem lassen es sich die Führungskräfte der großen IT-Konzerne nicht nehmen, sich auf der Bühne den Fragen der anwesenden Top-IT-Dienstleister zu stellen.

Wer in Barcelona dabei sein will, kann sich bereits unter https://canalys.com/events auf eine Interessentenliste eintragen.

1

Unter dem Pflaster des Potsdamer Platzes lässt es sich prima feiern. 2

Susanne Rolf (Computacenter), Rachel Lashford (Canalys) und Bennet Draak (QBS) haben sich zur Party in den Untergrund gewagt. 3

Unterirdisch gut: Gerit Günther (Acer), Peter Rados (Think About IT), Sebastian Weitzel (ThinkRed) und Carolin de Lorenzi (Computacenter). 4

Das Vertiv-Team ist nicht nur bei auf der Konferenz sondern auch bei der Party gut vertreten. 5

Ulrich Seibold und Michael Bernhardt (beide HPE). 6

Günter Schiessl und Mark Chlebek (beide Ingram Micro) lassen den Konferenzabend beim gepflegten Kaltgetränk ausklingen. 7

So lange er nur Leinwände in zweckentfremdeten U-Bahnhöfen und nicht U-Bahnen selbst anmalt, darf der Sprayer seine künstlerischen Ambitionen gerne ausleben. 8

Alex Smith und Rachel Brindley (beide Canalys) können sich über eine gelungene Veranstaltung freuen. 9

Wo QBS ist, ist Party! 10

Armin Weiler (ChannelPartner) und Katja Neumann) können auch jenseits der Münchner Stadtgrenzen feiern. 11

Auch Augsburg ist durch Tobias Teske und Sylvia Lösel (beide Vogel IT-Median) vertreten. 12

Andreea Dumitrescu und Dave Stevinson (beide QBS). 13

Pferdefreunde unter sich: Ulrich Seibold (HPE) und Christian Winterfeld (Dell).

