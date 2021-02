Bei der Messung der Channel-Performance der IT-Hersteller in EMEA hat Canalys das Feedback der Reseller eingeholt, aber auch eigene Erhebungen - die Channel-Freundlichkeit der IT-Vendoren betreffend - berücksichtigt. Dabei haben die Marktforscher

die Channel-Strategie

die getätigten Investments

und die geplanten Initiativen für den Channel

genauer unter die Lupe genommen.

Insgesamt elf Anbieter haben es demnach in den oberen rechten Quadranten der "Canalys EMEA Channel Leadership Matrix 2020" geschafft und den Status eines "Champions" erreicht: APC, Check Point, Cisco, Citrix, HP, HPE, Juniper Networks, Kaspersky, Lenovo, Netapp, Trend Micro. Damit gab es hier einige Änderungen im Vergleich zur Aufstellung Ende 2019: Fortinet, Nutanix, Palo Alto und Veeam haben laut Canalys den EMEA-Champions-Quadranten verlassen; neu dorthin hinzugekommen sind Citrix, HPE, und Juniper Networks.

Kurz vor der Ehre von Canalys als "Champion" genannt zu werden stehen Dell, Fujitsu, VMware und IBM, dahinter AWS und Microsoft. Nicht wesentlich dem Channel angenähert haben sich 2020 hingegen Unternehmen wie Apple, Oracle, Symantec und Veritas.

Wie bewertete Canalys?

Das zeichnet nach Ansicht von Canalys EMEA-Channel-Meister gegenüber ihren Verfolgern aus:

effiziente Channel-Prozesse

rasche Umsetzung der Investments in bessere Channel-Performance

erhöhter Channel-Anteil am Gesamtumsatz

Channel-orientierter Vertrieb

In Corona-Jahr 2020 hat Canalys außerdem die Förderung des Wachstums und die Unterstützung der dringendsten Bedürfnisse der Reseller durch die Anbieter gewürdigt, um der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Vertrieb abzufedern. Hier wurden Faktoren wie Versorgung mit Hardware, Kommunikation, finanzielle Unterstützung und die Effizienzs des Account-Managements berücksichtigt. Reseller wurden gebeten, die Anbieter in den zehn wichtigsten Bereichen des Channel-Managements zu bewerten, unter anderem Einfachheit der Geschäftsabwicklung, Rentabilität, Support und Marketing.

Welche Hersteller im deutschen Channel 2020 am besten abgeschnitten haben, das hat Context für ChannelPartner herausgefunden. Die Ergebnisse dieser Erhebung der britischen Marktforscher finden Sie hier.

Check Points erweitertes Channel-Programms wirkt

Check Point hat bei Canalys genauer nachgefragt und erfahren, dass man wegen des erweiterten Channel-Programms durch Vertriebspartner in die Riege der Champions eingestuft wurde, was Bernd Sebode, Head of Channel Germany bei Check Point, sehr erfreut: "Dies ist sicher ein Erfolg unserer starken Channel-Orientierung, die Teil unser Dann ist. Wir arbeiten seit jeher eng mit unseren Partnern zusammen, um unsere Kunden mit guten Produkten und Lösungen zu versorgen. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist das der Schlüssel zum Erfolg. Diese enge Bindung werden wir aufrechterhalten und mit unseren Channel-Partnern dafür sorgen, dass wir gemeinsame Kunden in den Bereichen Gateway, Endpoint und Cloud mit unseren Produkten ausstatten", so Check Points Channel-Chef Deutschland weiter.