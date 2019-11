Auf dem Canalys Channels Forum Mitte Oktober 2019 in Barcelona erhielt Cancom von dem Marktforscher den Award des "EMEA Candefero Channel-Partners des Jahres". Damit attestiert Canalys dem Systemhaus gute Arbeit in den Bereichen Strategie, Innovationsfähigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit.

Das Marktforschungsunternehmen ISG hat Cancom zum "führenden deutschen Multi-Cloud-Anbieter und Managed-Services-Spezialisten mit einem umfassenden Angebot für den Mittelstand" erklärt. In den Kategorien "Managed Services für den Mittelstand" sowie "Managed Hosting für den Mittelstand " war das Produkt- und Service-Angebot von Cancom ganz vorne im ISG-Ranking der 22 Anbieter im deutschen Markt.

Im August 2019 bestätigten auch COMPUTERWOCHE-Leser die exzellente Arbeit des Münchner Systemhauses. Darüber hinaus wurde Cancom im Oktober 2019 von Cisco als "Meraki-Partner des Jahres" ausgezeichnet (ChannelPartner berichtete).



Für Cancom-Vorstandsvorsitzenden Thomas Volk sind diese Awards Bestätigung der eigenen Anstrengungen: "Wir investieren seit zwei Jahren in nie dagewesenem Umfang in unsere Cloud-basierten Produkte und Dienstleistungen. Gleichzeitig bauen wir mit Akquisitionen unsere Fähigkeiten und Kapazitäten in diesem Bereich zusätzlich aus. Wettbewerbsvergleiche sind für uns eine hervorragende Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns insbesondere deshalb über diese Auszeichnungen, da wir von Kunden darauf oft angesprochen werden".