Der Rahmenvertrag wurde mit dem Dienst für außenpolitische Instrumente (Foreign Policy Instruments, FPI) der Europäischen Kommission abgeschlossen. Das FPI hilft Ländern außerhalb der EU bei der Bewältigung von Krisen und bei der Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit, Recht und Ordnung, so etwa in Osteuropa, auf dem Balkan, im Kaukasus, in Nord-, Ost- und Westafrika sowie in Zentral- und Westasien.

Dabei wird auch Hardware wie PCs, Server, Speichersysteme, Netzwerkausrüstung, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Drucker, Telefone- und Videokonferenzsysteme samt Zubehör und Verbrauchsmaterial benötigt, und all dieses IT-Equipment kommt seit dem 22. September 2022 von Cancom.

Für die Ausstattung des FPI mit dieser IT-Infrastruktur hat die EU-Kommission für die nächsten zwei Jahre Cancom Mittel von Höhe von fast 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das freut natürlich das Public-Team des Systemhauses: "Wir sind ist langjähriger Digitalisierungspartner des öffentlichen Sektors und unterstützen bereit internationale Organisationen (EU, UN) mit unseren IT-Lösungen und Services", betont Emmanuel Finance, Managing Director bei der belgischen Cancom Public BV. "Mit dem FPI-Auftrag erhalten wir ein weiteres wichtiges öffentliches Mandat, das unsere Kompetenzen im öffentlichen Sektor unterstreicht", so der International Sales Director weiter.

Bereits Anfang 2021 konnte sich Cancom ein bedeutendes EU-Projekt sichern.

