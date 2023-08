Den Vorstandsposten und die Aufgabe des Chief Sales Officers (CSO) übernahm Jochen Borenich bereits am 1. August 2023. Er kam von der durch Cancom im April 2023 akquirierten K-Businesscom AG, wo er bis zuletzt als Chief Operating Officer (COO) tätig war. Nun soll Borenich die gezielte Kundenansprache bei Cancom forcieren und die gemeinsame Portfolioentwicklung vorantreiben. Der Aufbau einer integrierten Vertriebsorganisation wird seine erste konkrete Maßnahme sein. Ebenfalls in seinem Verantwortungsbereich liegen das Marketing und das Partner-Management.

Bevor Borenich 2010 bei der K-Businesscom AG anheuerte, war er fast neun Jahre lang bei T-Systems Austria beschäftigt - zuletzt als Sales Director mit der Verantwortung für die Corporate-Kunden. Seine Karriere in der IT startete er 1999 beim Debis Systemhaus (seit 2000: T-Systems). Borenich hat an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert und dort einen "International Business Administration"-Titel erworben. Außerdem verfügt er über einen "Executive MBA"-Abschluss von der Carlson School of Management an der Universität von Minnesota. Weiterbildende Kurse hat er unter anderem an der London Business School, Harvard Business School, am MIT und an der Stanford Universität belegt.

Mit seinem Eintritt bei Cancom hat er der Vorstand des Systemhauses auf drei Personen erweitert:

Rüdiger Rath (CEO)

Jochen Borenich (CSO)

und Thomas Stark (CFO).

Cancom-CEO Rüdiger Rath erklärt warum: "In den letzten Monaten haben wir Jochen Borenich als einen engagierten und kompetenten Kollegen kennengelernt. In den kommenden Monaten wird bei er bei der Zusammenführung der Portfolios wichtige Akzente setzen und unseren Vorstand durch seine Fachexpertise und Kenntnisse bereichern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."



