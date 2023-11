Damit erhalten 57 Mitarbeiter des Essener IT-Providers neue Arbeitsverträge von dem Münchner Systemhaus. Das gesamte IT Consulting- und Services-Geschäfts von DextraData gehört nun Cancom, die an den Standorten Essen, Hamburg, Berlin, Mannheim und München verbliebenen 105 Mitarbeiter beschäftigen sich von nun an ausschließlich mit Entwicklung und Vertrieb der eigenen Software. Das nur als reiner ISV (Independent Software Vendor) agierende Unternehmen wird dabei komplett auf das SaaS-Business (Software as a Service) setzen.

Die 57 im IT-Dienstleistungsgeschäft tätigen ex-DextraData-Mitarbeiter haben 2022 einen Umsatz von rund 35 Millionen Euro und ein EBITDA-Ergebnis von rund vier Millionen Euro erwirtschaftet. Dabei haben sie Kunden in Nordrhein-Westfallen - Mittelständler im Industriesektor, Großkonzerne, Behörden und Ämter - mit Rechenzentrumsinfrastruktur (vor allem mit der Technologie von Dell), mit privaten und hybriden Cloud-Landschaften und mit Managed Services versorgt.

Nach 28 Jahren trennt sich nun die DextraData GmbH von ihrem Systemhausgeschäft - mit einer klaren Vision, die nun freiwerdenden Ressourcen zu nutzen, die eigenentwickelte Software zu verbessern, das Marketing zu erweitern, den Vertrieb neu aufzustellen und Partnerschaften auszubauen. Im gleichen Zug kann erhält Cancom neue Kunden und die dringend benötigten Fachkräfte für komplexe IT-Dienstleistungen.

Shayan Faghfouri, Gründer und Geschäftsführer der DextraData GmbH, begründet diese Entscheidung: "Wir wollen einer der führenden Softwareentwickler 'Made in Germany' werden. Durch die gesteigerte operative Effizienz können wir spezifischer auf die gewachsenen Kundenerwartungen in der Digitalisierungsära eingehen. Unseren wertvollen Kern (IT-Dienstleistungen, Anm. d. Red.) übergeben wir in sichere und zukunftsträchtigere Hände. Dieser Schritt bietet für unsere Mitarbeiter und Kunden neue Entwicklungs- und Ausbaumöglichkeiten", so de Chef des Essener ISVs weiter. So könnten seine bisherigen Bezieher von IT-Services nun "vom ganzheitlichen Portfolio der Cancom-Gruppe profitieren.

Für den Cancom-Chef Rüdiger Rath bedeutet die Übernahme des IT-Service-Geschäfts von DextraData "eine Bereicherung für die Gruppe in einer wirtschaftlich starken Region Deutschlands".

Der Verkauf des IT-Dienstleistungssparte von DextraData an Cancom steht wie üblich unter dem Vorbehalt der Kartellbehörden. Beide Unternehmen rechnen da aber mit keiner aufschiebenden Wirkung und erwarten Anfang Januar 2024 den Abschluss der Transaktion.



Mehr zu Cancom und DextraData:

Wachstum in Österreich

Jahresziele gekappt

Systemhaus finanziert Projekte vor

DextraData digitalisiert Krankenhäuser

Das Rechenzentrum des ebensmittellogistikers Nagel

Deutschlands größte Systemhäuser