Mit der Software von ServiceNow und den Integrationsdienstleistungen von Cancom sollen - natürlich mit Unterstützung der KI - genau die Lösungen entstehen, die mittelständischen Kunden helfen, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Bei Einsatz dieser Lösungen rechnen beide Partner mit gestiegener Produktivität und höherer Effizienz bei ihren Kunden, und das auch noch bei geringeren Prozesskosten als bisher. Der Partnerschaftsvertrag erstreckt sich (vorerst) auf den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Zu den gemeinsamen Lösungen von Cancom und ServiceNow zählt beispielsweise der KI-basierte "Cancom Assistant" sowie diverse "as a Service"-Pakete (XaaS) wie Asset Management, WaaS ("Workplace as a Service") oder softwarebasierte Netzwerkdienste. Auch verschiedene Security-Services zählen dazu.

Neue Chancen und Synergien für den DACH-Raum

Markus Ehrle, Group Vice President EMEA Central bei ServiceNow, freut sich schon auf die Partnerschaft mit Cancom: "Wir sind begeistert. Gemeinsam werden wir den Mittelstand in unserer Region mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Innovation neu gestalten."

Auch Cancoms Vertriebsleiter Jochen Borenich sieht in der Partnerschaft mit ServiceNow großes Zukunftspotenzial: "Unsere Zusammenarbeit markiert einen besonderen Moment. Mit der Integration der ServiceNow-Plattform in unser Serviceportfolio können wir neuen Synergien heben und damit mittelständischen Firmen in der DACH-Region die passenden Angebote unterbreiten. Damit mittelgroße Unternehmen von den Vorteilen der gemeinsamen KI-basierten Digitalisierungslösungen kontinuierlich profitieren können, wird ihnen Cancom auch die ServiceNow-Plattform zur Überwachung und Automatisierung von IT-Services (ITSM - IT Service Management) verkaufen. Damit können Kunden ihre Digitalisierung auch selbst fortführen.

Sowohl Cancom als auch ServiceNow erhoffen sich von ihrer Partnerschaft eine breitere Marktpräsenz.



