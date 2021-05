Ronald Wiltscheck widmet sich bei ChannelPartner schwerpunktmäßig den Themen Software, KI, Security und IoT. Außerdem treibt er das Event-Geschäft bei IDG voran. Er hat Physik an der Technischen Universität München studiert und am Max-Planck-Institut für Biochemie promoviert. Im Internet ist er bereits seit 1989 unterwegs. Alle Artikel des Autors

Aktuell gibt es bei der Cancom SE Überlegungen, aus dem Geschäft im Vereinigten Königreich und Irland ganz auszusteigen. In der CANCOM Ltd. mit Sitz in London sind alle Beteiligungen der Cancom SE in Großbritannien und Irland gebündelt.