91 Auszubildende und 16 dual Studierende begannen ihre Ausbildung bei Cancom - 88 von ihnen in IT-Berufen. Die neuen Nachwuchskräfte werden an insgesamt 17 Cancom-Standorten bundesweit beschäftigt sein. Die ersten drei Arbeitstage verbrachte sie aber allen noch gemeinsam. Zu den jährlichen Azubi Welcome Days lud sie Cancom vom 3. bis 5. September nach Jettingen-Scheppach ein, dort wo das Systemhaus 1992 gegründet wurde.

Während der drei Welcome Days erhielten die neuen Azubis Einblicke in das Unternehmen und in ihre künftigen Aufgabenbereiche. Die Agenda umfasste unter anderem Praxis-Workshops zu Themen wie

"Erfolgreich durch die Ausbildung"

"IT-Basics",

"Meine Wirkung - Knigge zum Berufsstart"

"Better safe than sorry" zum Thema Cybersecurit

sowie

einen Einblick in die Karrieren ehemaliger Azubis

ein Gesundheitsworkshop

eine Führung durch die Canco Service Factory.

Neben der Vermittlung von Inhalten stand auch das Netzwerken im Fokus, sodass die Teilnehmer reichlich Zeit bekamen, sich untereinander kennenzulernen und standortübergreifend Kontakte zu knüpfen.

Nick Buchta, dualer Student im Bereich Marketingmanagement fasst seine Erlebnisse auf den Azubi Welcome Days zusammen: "Was mich bei besonders beeindruckt hat, ist die gelungene Balance zwischen Kollegialität und Professionalität bei Cancom. Während einerseits klare und sinnvolle Richtlinien vermittelt wurden, hatten wir andererseits viele Gelegenheiten, uns sowohl mit anderen Azubis als auch mit langjährigen Mitarbeitern zu vernetzen. Besonders hilfreich ist dabei die Du-Kultur, die es erleichtert, Fragen zu stellen und neue Kontakte zu knüpfen."

Nachwuchsförderung in Zeiten des Fachkräftemangels

In den vergangenen vier Jahren konnte Cancom die Anzahl seiner Auszubildenden um 17 Prozent erhöhen - von 274 auf aktuell 321. Das ist bemerkenswert, denn aufgrund des demografischen Wandels sinkt die Zahl an potentiellen Azubis von Jahr zu Jahr.

So kann Claudia Ade, Senior Manager Trainees and Talents bei Cancom, stolz auf das Erreichte sein: "Unser Auszubildendenprogramm ermöglicht uns nicht nur, junge Talente zu fördern und zu entwickeln, sondern sichert auch die Zukunft unseres Unternehmens durch die Ausbildung der nächsten Generation von Fachkräften. Eine Ausbildung oder ein duales Studium bieten eine hervorragende Alternative zum Vollzeitstudium und die Entwicklung von Absolventen bei uns zeigt, dass es verschiedene Weg gibt, um in der IT erfolgreich Karriere zu machen."

So legt Cancom auch Großen Wert darauf, dass die Azubis frühzeitig eigene Projekte umsetzen und dabei wertvolle Praxiserfahrung sammeln: "So fördern wir nicht nur das fachliche Know-how, sondern auch wichtige Soft Skills wie Teamarbeit und eigenverantwortliches Handeln", betont Ade.

"Bei uns übernehmen die Auszubildenden Verantwortung in echten Projekten, lernen selbstständig zu arbeiten und erlangen so wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse für ihren weiteren Berufsweg", erklärt Ade. "So fördern wir nicht nur das fachliche Know-how, sondern auch wichtige Soft Skills wie Teamarbeit und eigenverantwortliches Handeln."

Mehr zu Cancom findet Ihr hier