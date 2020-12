Das Systemhaus mit Stammsitz in Hannover und mit Kunden in ganz Deutschland erzielte einen Jahresumsatz von 27 Millionen Euro bei einem EBITDA-Ergebnis von 2,4 Millionen Euro. Die Anders & Rodewyk GmbH wurde 1987 gegründet; sie bedient vornehmlich Kunden im Gesundheits- und Bildungssektor sowie im Mittelstand Branchen übergreifend. Zu den Spezialitäten des norddeutschen IT-Dienstleisters zählen Rechenzentrumsdienstleistungen in den Segmente Storage und Virtualisierung, Server- und Netzwerkinfrastrukturen mit Lösungen von Cisco, Citrix, Lenovo, Microsoft, NetApp und WatchGuard.

Mit dem Erwerb nimmt Cancom das gesamte Portfolio von Anders & Rodewyk in den eigene Service-Katalog auf. Alle Mitarbeiter von Anders & Rodewyk - auch die Gründer und Gesellschafter Bernward Anders und Jens Rodewyk - werden von Cancom übernommen und bleiben in Hannover. Darüber freut sich vor allem Cancom-CEO Rudolf Hotter: "Wir gewinnen neue Kollegen mit großem Fachwissen und Erfahrung im Datacenter-Umfeld. Der Kundenstamm sowie das hochwertige und margenstarke Geschäft mit rechenzentrumsnahen Dienstleistungen von Anders & Rodewyk passen hervorragend zu uns."

Für die Münchner ist die Akquisition des niedersächsischen IT-Dienstleisters eine Maßnahme, um die eigene Präsenz in Norddeutschland auszubauen; und ein weiterer Schritt zur Konsolidierung des Systemhausmarktes in Deutschland.

Bernward Anders freut sich schon auf die Zusammenarbeit innerhalb der Cancom-Gruppe: "Mit unseren Datacenter-Lösungen werden wir schnell Synergien heben; unsere Kunden werden davon profitieren, weil wir sie nun noch umfänglicher betreuen können."