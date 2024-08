Die regional agierende SBSK GmbH & Co. KG ergänzt als Teil der Cancom SE die Kompetenzen und Dienstleistungen der Gruppe im Bereich komplexer Anwendersysteme und IT-Infrastrukturen. Zudem stärkt das erfahrene Team aus derzeit rund 20 Mitarbeitern mit Hauptsitz in Schönebeck (Elbe) die Marktpräsenz und den Kundenzugang von Cancom in Sachsen-Anhalt.

Mittelstand und öffentliche Auftraggeber

SBSK bietet ihren Kunden, hauptsächlich mittelständische Betriebe und öffentliche Auftraggeber, komplexe Anwendersysteme und Lösungen für Netzwerke und IT-Infrastrukturen mit Hochverfügbarkeit, Datensicherheit und -sicherung. Dies ergänzt sich hervorragend mit dem Angebot der Cancom-Gruppe, heißt es weiter aus München.

Rüdiger Rath, CEO der Cancom SE hieß die Neuzugänge während einer gemeinsamen Floßfahrt auf der Elbe willkommen und textet auf LinkedIn: "Wir freuen uns, dass ihr ab sofort Teil der Cancom-Gruppe seid - und über die großartige Verstärkung, vor allem im Bereich komplexer Anwendersysteme und IT-Infrastrukturen. Mit dem Team der SBSK gewinnen wir nicht nur IT-Experten mit viel Erfahrung bei der erfolgreichen Umsetzung von Kundenprojekten, sondern erweitern auch unsere regionale Präsenz in Sachsen-Anhalt um einen weiteren Standort in Schönebeck (Elbe)."