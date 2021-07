Der Erlös soll überwiegend in den Erwerb von Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert werden. Der Buchgewinn der Transaktion belaufe sich auf 225 Millionen Euro, teilte der im MDax notierte IT-Dienstleister mit.

Der Verkauf soll im dritten Quartal abgeschlossen sein. Den Erlös will Cancom überwiegend in den Erwerb von Unternehmen in den Kernregionen Deutschland, Österreich und Schweiz investieren. Über die wird dann schon ein neuer Vorstand entscheiden: Zum 1. Oktober wird Rüdiger Rath den Posten des Chief Operating Officers (COO) bei Cancom übernehmen. Rath war seit 2008 beim Wettbewerber Logicalis tätig, zuletzt neuneinhalb Jahre als Europachef.

Der Schritt ist Ergebnis der im Mai angekündigten Überprüfung der Firmenstrategie. Damals hieß es, man püfe "ergebnisoffen alle strategischen Optionen für die Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland." Auf den britischen Inseln erzielte Cancom 2020 einen Umsatz von 138 Millionen Euro und einen EBITDA-Gewinn von 19,7 Millionen Euro. (dpa/pma)