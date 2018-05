Konzernweit kletterte der Umsatz von Cancom um knapp ein Fünftel auf 307,9 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Montag in München mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 20,9 Prozent zu auf 20,2 Millionen Euro. Um Investitionen in weiteres Wachstum bereinigt wäre das Plus mit über einem Viertel noch ein wenig höher ausgefallen. Mit dem operativen Ergebnis traf Cancom die durchschnittlichen Schätzungen von Analysten. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um ein Sechstel auf 8,6 Millionen Euro.

"Wir haben auch im ersten Quartal von der anhaltenden Nachfrage nach zeitgemäßen IT-Systemen und IT-Management-Lösungen profitiert", sagte Vorstandschef Klaus Weinmann. Im ersten Quartal hatte Cancom zudem den britischen Anbieter Ocean Intelligent Communications übernommen. Weinmann sieht den Konzern nach den Zahlen zum ersten Quartal auf Kurs für die Jahresprognose. Umsatz und operatives Ergebnis sollen erneut deutlich wachsen. In den kommenden drei bis fünf Jahren will Cancom beim Umsatz die Schwelle von 2 Milliarden Euro erreichen. Vergangenes Jahr erlöste das Unternehmen 1,16 Milliarden. (dpa/rs)