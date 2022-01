So richtig feiern konnte man pandemiebedingt zwar nicht, doch im Sommer 2022 solle die große Geburtstagsparty steigen, das versprach Cancom-CEO Rudi Hotter.

Von Studenten gegründet

Gegründet wurde Cancom am 27. Januar 1992 von den Studenten Klaus Weinmann, Stefan und Raymond Kober. Sie wollten sich lediglich neben dem Studium etwas dazuverdienen. 30 Jahre später setzt der IT-Dienstleister 1,65 Milliarden Euro um (2020) und ist mit einen Inlandsumsatz von 1,4 Milliarden Euro (2020) derzeit Deutschlands viertgrößtes Systemhaus.

Rudolf Hotter stieß im Jahre 2005 zu Cancom hinzu - durch die Übernahme der ECS ComputerPartner GmbH. Er wurde Cancoms COO (Chief Operating Officer) und im Februar 2020 der Chef des Systemhauses (CEO: Chief Executive Officer). Davor hatte Thomas Volk diesen Posten inne, nachdem Klaus Weinmann Ende September 2018 die Vorstandstätigkeit bei Cancom aufgegeben hatte, um sich mehr um das private Venture-Capital-Unternehmen Primepulse zu kümmern.

So blickt der Firmengründer mit Stolz auf die vergangenen 30 Jahre: "Schon 1992 haben wir die Entwicklungen auf dem IT-Markt richtig antizipiert und gewusst, was unsere Kunden brauchen. Wir waren der Digitalisierung schon immer einen Schritt voraus", so Weinmann. "Die Transformation von des Systemhauses von einem Studentenbetrieb hin zum führenden Digitalisierungs- und Businesspartner von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ist aus meiner Sicht einzigartig."

Und der aktuelle Cancom-CEO blickt optimistisch in die Zukunft: "Was wir in den letzten 30 Jahren gemeinsam geschaffen haben, ist eine sehr gute Ausgangslage für die weitere erfolgreiche Zukunft", so Rudolf Hotter. Sein Ziel ist es, Cancom bis 2025 zum Nummer-1-Hybrid-IT-Service-Provider in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zu machen.

Die Geburtstagsfeier soll auf jeden Fall nachgeholt werden: "Da die aktuelle Lage leider keine Events an unseren Standorten mit allen Mitarbeitern zulässt, werden wir diese wohl auf die Sommermonate verschieben", so der CEO weiter. "Bei uns wurde schon immer gerne gefeiert. Wir werden einen passenden Zeitpunkt finden, da bin ich mir sehr sicher."