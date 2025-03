Canon Deutschland gibt die Markteinführung des Maxify GX7150 MegaTank, GX6150 MegaTank und des BX110 für April 2025 bekannt und aktualisiert somit die Maxify-Druckerreihe. Als Nachfolger von Maxify GX7050 und GX6050 verspricht der GX7150 und der GX6150 eine verbesserte Bildqualität, Workflow-Unterstützung und Sicherheitsfunktionen. Der Maxify BX110 ist die Weiterentwicklung des Pixma TR150, bei dem Konnektivität und Sicherheit verbessert wurden.

Multifunktionsgeräte für hohe Auflagen

Canon hat den Maxify GX7150 und den GX6150 für den Druck hoher Auflagen in hoher Qualität entwickelt. Sie verfügen mit der nachfüllbaren Tintentanktechnologie, den Papierkassetten mit hoher Kapazität und einem 50-Blatt-ADF über eine außergewöhnliche Kosteneffizienz und Produktivität, wirbt der Hersteller weiter. Durch ihre Flexibilität, Kompaktheit- und Skalierbarkeit seien sie für eine Vielzahl an Arbeitsplatzszenarien geeignet.

Durch kostengünstige Tintenflaschen mit hoher Reichweite sind die Maxify GX7150 und GX6150 für den Einsatz ohne häufiges Nachfüllen ausgelegt. Im Economy-Modus sollen bis zu 9.000 Blatt in Schwarzweiß und bis zu 21.000 Blatt mit einem vollständigen Satz Tintenflaschen gedruckt werden können. Damit seien, laut Canon, im Vergleich zu den zehn besten Laser- und Inkjet-Modellen Einsparungen von bis zu 90 Prozent bei den Gesamtbetriebskosten möglich.

Kompakt und leistungsfähig

Der Papiervorrat von 250 Blatt pro Kassette senkt zudem den Wartungsaufwand. Eine Selbstwartung ist auch vom Benutzer über eine austauschbare Wartungskassette möglich, die so die Kontinuität des Betriebs für Unternehmen gewährleisten und gleichzeitig die damit verbundenen Kosten externer Wartung vermeiden soll. Beide Maxify GX-Modelle verfügen über einen 50-Blatt-ADF, wobei der GX7150 beidseitiges Scannen in einem Durchgang ermöglicht. Gedruckt wird mit einer Geschwindigkeit von 24 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 15,5 Seiten/Min. in Farbe auf eine Vielzahl unterschiedlicher Medien.

Für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten über Standorte hinweg bieten der Maxify GX7150 und der GX6150 eine integrierte Workflow-Unterstützung, mit der Dokumente mithilfe von Cloud Link in E-Mails, Netzwerkordner, USBs und Cloud-basierte Speicherorte gescannt werden können. Unternehmen können über die Canon Print App für iOS und Android drucken, scannen, kopieren und sich mit der Cloud verbinden, um eine nahtlose Zusammenarbeit über Standorte hinweg zu ermöglichen.

Maxify BX110 - mobil Dokumente drucken

Der Maxify BX110 ist mit 2,1 kg für den Transport optimiert und problemlos auf Geschäftsreisen mitnehmbar. Er verfügt über eine verbesserte Konnektivität, die eine stabilere drahtlose Verbindung mit oder ohne Wi-Fi-Router zulässt. Sein Hybrid-Tintensystem verwendet schwarze Pigmenttinte und farbstoffbasierte Farben, um so leicht lesbaren Text und lebendige Bilder zu gewährleisten. So können auch unterwegs qualitativ hochwertige Dokumente wie Kostenvoranschläge, Angebote oder Wartungsberichte erstellt werden, verspricht Canon.

Die Benutzer können sich zudem bei allen Geräten auf den Schutz ihrer Dokumente verlassen, da sie mit den neuesten Sicherheitsprotokollen wie TLS1.3 und WPA3-Personal ausgestattet sind. Letzteres verhindert, dass die Kommunikation entschlüsselt wird, selbst wenn das Passwort eines Benutzers bekannt sein sollte.

Preise und Verfügbarkeiten

Canon bietet seine Maxify-Drucker mit einer kostenlosen optionalen Drei-Jahres-Garantie nach Registrierung an. Die Geräte sollen ab April 2025 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 770 Euro beim Maxify GX7150, voraussichtlich 619 Euro beim Maxify GX6150 und für den Maxify BX110 mit Akku 329 Euro. Mehr zu den Modellen findet sich unter den obigen Links.