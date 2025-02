Der japanische Imaging- und Druckspezialist Canon, hat Shinichi "Sam" Yoshida zum neuen Präsidenten & CEO von Canon Europe, Middle East and Africa ernannt. Er wird ab 1. März 2025 die Nachfolge von Yuichi Ishizuka antreten, der nach sieben Jahren als EMEA-Chef und einer erfolgreichen, insgesamt 44-jährigen Karriere bei Canon mit weltweiten Führungspositionen in Japan, USA und Kanada in den Ruhestand geht.

Erfahrung folgt auf Erfahrung

Yoshida soll die bestehenden Kerngeschäfte stärken und ausbauen. Er soll außerdem in neue Bereiche wie B2B-Imaging, industrielle und kommerzielle Drucklösungen sowie in Lösungen für das Informationsmanagement expandieren. Er war zuvor in den USA tätig, wo er die Position des EVP & General Manager der Marketing Strategy Unit sowie die des Chairman & CEO von Canon Solutions America, Inc. und Canon Financial, Inc. innehatte. Yoshida war maßgeblich an der Gründung von Canon Virginia, Inc. beteiligt und bringt umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Fertigung, Innovation und Recycling mit.

"Canon ist der Marktführer im Bereich Imaging und Drucktechnologien mit Millionen von Kunden in der gesamten EMEA-Region", sagt Shinichi "Sam" Yoshida, zukünftiger Präsident & CEO von Canon EMEA. "Diese vielfältige und dynamische Region ist voller Möglichkeiten, und ich fühle mich geehrt, das Unternehmen durch die nächste Innovations- und Wachstumsphase zu führen."