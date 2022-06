Der ImageFormula RS40 Fotoscanner von Canon unterstützt die Restaurierung und Digitalisierung alter Fotos mit wenigen Klicks. Bis zu 40 Fotos und 60 Dokumente scannt er in einem einzigen Arbeitsgang. So soll der Schuhkarton als Archiv für Papierabzüge ersetzt und die Bilder in digitalisierter Form für Projektion oder Internet verfügbar werden.

Mit dem Canon ImageFormula RS40 lassen sich neben Fotos auch weitere Dokumente unterschiedlicher Formate, wie Quittungen, Rechnungen, Tank- oder Parkbelege zuverlässig einziehen. Damit eignet er sich auch für professionelle Digitalisierungsaufgaben im Home-Office oder in kleineren und mittleren Unternehmen.

Einfaches und schnelles Stapelscannen

Die Canon Scantechnologie beim ImageFormula RS40 scannt mit seinem Stapeleinzug für 40 Fotos mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Fotos pro Minute. Kein Vergleich zu herkömmlichen Flachbettscannern oder Smartphone-Scans und zudem eine deutliche Zeitersparnis bei besserer Qualität. Mit Hilfe des integrierten Installationsprogramms und dem Schritt-für-Schritt-Videos ist der Scanner schnell eingerichtet, verspricht der Hersteller.

Der ImageFormula RS40 Fotoscanner unterstützt verschiedene Arten und Formate von Fotos und Dokumenten und erfüllt damit eine Vielzahl von Digitalisierungsanforderungen. Ein gerader Transportweg schützt vor Einzugsfehlern und wichtige Fotos oder Dokumente vor Beschädigung. Ultraschallsensoren erkennen überlappende Seiten und die Doppeleinzugsfreigabe (DFR) sorgt für einen schnellen Neustart im Falle eines Papierstaus.

Integrierte Bildbearbeitungsfunktionen sorgen für erstklassige Ergebnisse. Darunter befindet sich unter anderem eine Helligkeitsanpassung zur verbesserten Darstellung auf Bildschirmen oder Funktionen zur Gesichtsbearbeitung, wie Gesichtsglättung, Gesichtsschärfung und Rote-Augen-Korrektur. Auch Einstellungen zum Ausgleich der Papierstruktur "matt" und für ausgebleichte Dokumente werten die Ergebnisse auf.

Für Zuhause und als Geschäftsmodell

Der Dateityp kann gemäß den Anforderungen von JPEG bis hin zu TIFF für maximale Bildqualität ausgewählt werden. Beim Teilen per E-Mail oder in die Cloud hilft die Canon CaptureOnTouch-Software, die auch zum Druck der bearbeiteten Fotos genutzt werden kann. Der Umweltaspekt wird durch den geringen Energieverbrauch von 19 Watt bei Scannen und 0,1 Watt im Ruhezustand berücksichtigt.

"Der neue Scanner ist ein schönes Beispiel für die Innovationskraft von Canon", sagt Patrick Bischoff, Director Strategy & Marketing für Digital Printing & Solutions bei Canon Deutschland. "Unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten Märkte und Kundenbedürfnisse können Privatanwender, aber auch unsere Partner und Direktkunden immer sicher sein, dass wir höchste Qualitätsansprüche und praktischen Nutzen bei der Entwicklung neuer Produkte im Blick haben."

Der Canon ImageFormula RS40 Fotoscanner ist ab sofort im Fachhandel zur unverbindlichen Preisempfehlung von 839 Euro inklusive Urheberrechtsabgabe und Mehrwertsteuer erhältlich. Weitere Details und Informationen zu Dokumenten-Scannern bietet Canon unter diesem Link.