Das Bild, das die Canon-Verantwortlichen von ihrem Unternehmen auf der Partner-Convention am Hauptsitz in Krefeld zeichnen, ist geprägt von Verlässlichkeit, überlegten Handelns und Loyalität. Jedem Trend sofort hinterher zu laufen, ist nicht die Sache des japanischen Imaging-Konzerns.

Bei der Begrüßung der zahlreich angereisten Partner bekräftigt Canon-Deutschland-CEO Rainer Führes die Unternehmenspolitik: "Wir springen nicht über jedes Stöckchen", meint er. Man schaue sich die Dinge genau an. Wenn man sich aber für etwas entschieden habe, dann gehe es aber mit "voller Kraft" ans Werk. So vergleicht Führes die Unternehmensphilosophie mit der Leichtathletik: "Wir sind eine Bank, wenn es um den Marathon geht, wir sind aber nicht bei jedem Sprint dabei", so der Canon-CEO.

Dass diese Strategie die richtige ist, davon ist Führes überzeugt: Trotz technischer und politischer Disruptionen ging es bei uns immer vorwärts", erklärt er.

Ausbau des Partnerkanals

Das manchmal Dinge dann nicht ganz so rasch umgesetzt werden, weiß auch Hajo Soldan, Director Partner Channel DP&S, bei Canon. "Wir sind manchmal nicht ganz so schnell, wie Ihr Euch das wünscht", wendet er sich an die Partner. Das Canon-Team sei aber immer ansprechbar und ein verlässlicher und loyaler Partner.

Dies beruht für Soldan aber auch auf Gegenseitigkeit, denn er erwartet auch Loyalität von den Partnern. "Wenn unsere Partner erfolgreich sind, dann sind es auch wir", lautet seine einfache Formel. Konflikte mit dem Direktvertrieb gibt es laut Soldan "so gut wie keine". Das sei in der Vergangenheit auch schon anders gewesen.

Derzeit arbeitet Canon im Print-Bereich mit rund 300 Partnern zusammen. Diese Zahl sei nicht in Stein gemeißelt. "Unser Partnerkanal ist im Ausbau", sagt der Chef des indirekten Vertriebs. Man werde durchaus die Chance zur Erweiterung nutzen und sei offen für neue Partnerschaften. Schließlich kommt es auch vor, dass sich Häuser zusammenschließen oder aufgekauft werden.

Das Foyer den Canon-Zentrale in Krefeld reicht kaum aus, um die vielen Partner, die zur Partnerconvention gekommen sind, auf ein Bild zu bekommen. 2

Für die Abendveranstaltung hatte sich Canon das Paradise Now im Düsseldorfer Mediahafen ausgesucht. 3

Canon-Deutschland-CEO Rainer Führes (links) und Hajo Soldan, Director Partner Channel DP&S bei Canon (rechts) zeichnen die besten Partner 2024 aus: Den Preis für den besten Partner Output Management nimmt Volker Fügel (Kappel & Dierolf) entgegen. 4

Der beste Partner Information Management ist PK Office, vertreten durch Ulrich Kremer. 5

Auch das beste Canon business Center wurde ausgezeichnet: Dennis Ringel (H. aus der Fünten) nimmt den Award entgegen. 6

EWS kann die höchste Umsatzerreichung verbuchen, dafür bekommt Adelino Satos die Urkunde überreicht. 7

Der Award für den besten Office-Hardware-Partner nimmt Andreas Kronier für Herbert König Bürotechnik entgegen. 8

Das höchste Wachstum kann die Max Müller GmbH, vertreten durch Oliver Weiß, vorweisen. 9

Bester Partner im Bereich ImageFormula wird Page One mit Matthias Meyer. 10

Matthias Mekat (Bahe) und Ivonne Schlottmann (Canon) genießen den Abend in Düsseldorf. 11

Paradiesische Zustände im "Paradise Now" für Hajo Soldan (Canon), Harald Philipps (Docuplan) und Niklas Krüger (Reese). 12

Maximilian Winkler (Hütter) und Hans Winter (Canon). 13

Dirk Osbahr (Hugo Hamann) und Dirk Henniges (Compass Gruppe) können jede Menge Branchengeschichten austauschen. 14

Martin Steyer und Karim Mürl (beide Printvision) sind aus Freising angereist. 15

Jonas Piegel (NCC Guttermann) mit Matthias Fischer (Canon). 16

Ein Dankeschön für das Orga-Team von Rainer Führes und Hajo Soldan. 17

Bereits beim Tagesprogramm war klar, wer bei der Partnerconvention im Mittelpunkt steht. 18

Canon-Deutschlandchef Rainer Führes will mit Canon "bei jedem Bild der Welt" beteiligt sein. 19

Partner-Vertriebschef Hajo Soldan braucht loyale Partner, mit denen er die Zukunft planen kann. 20

Ivonne Schlottmann (Canon) bringt den Partnern die Vorteile der Office-Geräte näher. 21

Interessante Einblicke in die Motivationskünste in der Fußballwelt gibt Fortuna-Düsseldorf-Motivations-Coach Axel Zehle.

Die besten Canon-Partner des Jahres

Neben vielen Information zu Produkten, Lösungen und Verkaufsstrategien konnten die Partner sich auch in Workshops zu Business-Themen wertvolle Anregungen holen. Dabei ging es unter anderem mit der Nutzung von Social Media für Unternehmen, KI im praktischen Einsatz und Tipps zur Digitalisierung um brennende Fragestellungen unserer Zeit.

Zur Abendveranstaltung zog der Tross von Krefeld nach Düsseldorf. Im Szene-Lokal "Paradise Now" im Düsseldorfer Mediahafen gab es viel Raum für Gespräche. Zudem nutzte Canon die Gelegenheit, die besten Partner des Jahres auszuzeichnen. Wer die begehrten Awards gewonnen hat, erfahrt Ihr in unserer Bildergalerie.

