Die fünf Neuen von Canon wollen in erster Linie durch eine komfortablere Bedienung punkten. Neben neu gestalteten Tintenflaschen, die ein einfacheres Nachfüllen der Tanks ermöglichen, bringt ein zweizeiliges LC-Display mehr Überblick und schnelleren Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen. Eine austauschbare Wartungskassette zur Reduzierung von Druckausfällen sowie eine optionale kostenlose Canon-Garantieverlängerung nach Online-Registrierung auf drei Jahre runden das Angebot ab.

Weitere Gemeinsamkeiten

Alle Modelle verfügen über einen Eco-Modus für den Schwarzdruck, mit dem die zuvor bereits niedrigen Druckkosten weiter sinken und so die Reichweite auf 7.600 Seiten erhöhen kann. Dennoch verspricht Canon scharfe Ausdrucke für anspruchsvolle textlastige Dokumente, etwa für Schule, Studium oder Haushalt.

Die verbesserten Flaschen haben nun je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, die nur auf den entsprechenden Tintenbehälter passt. Außerdem stoppt die Befüllung automatisch, wenn der Tank voll ist. Bei allen Multifunktionsmodellen sorgen das zweizeilige LC-Display sowie die automatische Ein- und Ausschaltfunktion für mehr Benutzerfreundlichkeit.

Auch die Medienvielfalt bei den Pixma MegaTank-Drucker der G-Serie wurde verbessert. Sie sind jetzt in der Lage neben den normalen Papieren, Banner bis zu einer Länge von 1,2 Meter zu drucken. Ebenso stehen magnetische Druckmedien oder Fotopapier-Aufkleber für kreative Arbeiten zur Verfügung.

Die Unterschiede der neuen G-Modelle

Der Pixma G3560 führt als 3-in-1-Multifunktionssystem mit Cloud-Funktionalität die Reihe an. Er druckt, kopiert und scannt wie der kleinere Pixma G3520 auch mit WLAN. Bei gleichem Funktionsumfang schafft der G3560 10,8 ISO-Seiten im Schwarzdruck, sowie 6 Seiten pro Minute in Farbe. Der G3520 ist mit 9,1 und 5 Seiten pro Minute rund eine Seite langsamer. Per Canon Print App lässt sich von kompatiblen Apple- oder Android-Mobilgeräten aus drucken und die neue Connect-Taste kümmert sich um eine schnellere WLAN-Einrichtung.

Bei den äußerlich identischen Pixma G2560 und Pixma G2520 fehlt die WLAN-Anbindung. Sie haben jedoch die gleiche Druckleistung wie die teureren Modelle. Der Canon Pixma G1520 kommt hingegen als reines Drucksystem daher und adressiert Benutzerumgebungen, die nur die Druckfunktion und keine WLAN-Konnektivität benötigen.

Produktivität maximieren

Bis zu 6.000 Seiten könne eine einzige schwarze Tintenflasche drucken, erklärt Canon, im Eco-Modus sogar bis zu 26 Prozent mehr - und liefert gleich zwei Flaschen davon mit. Beim Farbdruck soll ein Satz farbiger Tintenflaschen bis zu 7.700 Seiten halten. Eine austauschbare Wartungskassette sorgt für beständige Leistung sowie minimierte Ausfallzeiten und auch die Druckköpfe lassen sich austauschen. Während sich der Tintenstand schnell und einfach von außen sichtbar ist, kann der Füllstand der Wartungskassette auf dem LC-Display abgelesen werden – bei den WLAN-Modellen auch per Canon Print App.

Die neuen Modelle werden voraussichtlich ab Februar 2021 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung Stand November 2020 beträgt für den G3560 379,19 Euro, der G3520 soll 349,95 Euro kosten. Für den G2560 sind 310,96 Euro und den G2520 291,46 Euro zu bezahlen. Das reine Druckermodell G1520 steht mit 242,72 Euro in der Liste.

Weitere Informationen über die MegaTank-Drucker der Pixma G-Serie von Canon gibt es hier.