Fazit Der Canon Pixma G3590 ist eine überaus sinnvolle Weiterentwicklung der Tinten-Tank-Druckerserie für zu Hause und im Homeoffice. Denn gerade dort muss ein Multifunktions-Drucker bequem zu bedienen sein. Und das ist bei Tinten-Tank-Modellen nicht so selbstverständlich wie bei den Patronen-Varianten. Hier holt der G3590 dank Duplex-Einheit und Touch-Display ordentlich auf. Dass der Hersteller gleichzeitig an der Tintenserie und deren Preisgestaltung nichts ändert, spricht für das Tank-Modell. Denn so bleiben die Seitenpreise auf dem äußerst niedrigen Niveau des Vorgängers Canon Pixma G3570. Das gilt jedoch nicht für die UVP des Herstellers. Sie ist mit 429 Euro zum Testzeitpunkt sehr hoch. Glücklicherweise ist der Canon Pixma G3590 im Handel für gut 100 Euro weniger zu finden. Wer auch mit weniger Ausstattung zufrieden ist, kann mit dem Modell Canon Pixma G3570 eventuell ein Schnäppchen machen. Diesen Multifunktions-Drucker gibt es bereits ab 200 Euro.