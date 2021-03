Der Nachfolger der preisgekrönten Canon EOS M50 macht das Erstellen und Teilen von Content für Instagram, YouTube oder Twitch noch einfacher. Die Neue hat einen Clean HDMI-Ausgang für externe Aufzeichnung in Full-HD und 4K. Ebenso ist sie für YouTube-Livestreaming über WLAN geeignet – so Google will und 1.000+ Follower vorhanden sind - sowie mit der EOS Webcam Utility Software für hochwertige Videochats.

Die kleine spiegellose EOS M50 Mark II vereinfacht den gesamten Prozess von der Aufnahme bis zum Hochladen von Inhalten. Die 4K-Videos im Quer- und Hochformat geben engagierten Content-Erstellern eine hochwertige Basis für Fotos und Videos. Mit dem 3,5-mm-Mikrofoneingang sowie HDMI- und USB-Schnittstellen ist die EOS M50 Mark II mit allen Ein- und Ausgänge für eine professionellen Video-Produktion ausgestattet. Ein kompaktes Gehäuses, der dreh- und schwenkbare Touchscreen und die Kompatibilität mit diversen Canon Objektiven garantieren dem User eine hohe kreative Freiheit.

Content für die Community überall und flexibel

Die EOS M50 Mark II bietet eine verbesserte mobile Konnektivität über WLAN und Bluetooth mit der das unkompliziertes Hochladen von Fotos und Videos etwa auf Social-Media-Kanäle ermöglicht wird. Der mögliche Einsatz am Gimbal oder die Optionen bei der Tonaufzeichnung orientieren sich an professionelle Standards. Zudem versprechen der intuitiv bedienbaren Touchscreen und ein reaktionsschneller elektronischer Sucher die volle Kontrolle über die Aufnahme.

Qualität ist bei über 300.000 Storys pro Minute auf Instagram einer der Schlüssel, mit dem man sich von der Menge abheben kann. Dafür sind mit der EOS M50 Mark II die Canon EF-M und über einen Adapter auch alle EF- und EF-S-Objektive verwendbar. So sind Ultraweitwinkelobjektive perfekt für Vlogging oder Objektive mit geringer Schärfentiefe optimal für Selfies mit Bokeh-Effekt.

Hohe Geschwindigkeit, ein 24,1-Megapixel-APS-C-Sensor, intelligente Automatik-Modi und Autofokus mit Augenerkennung freuen den Content Creator. Dynamische Inhalte mit beeindruckender Schärfe überzeugen, generieren Klicks und Reichweite. Damit auch die Audioqualität stimmt, hat die Canon EOS M50 Mark II einen 3,5-mm-Mikrofonanschluss integriert.

Preise und Verfügbarkeit

Canon setzt für seinen EOS M50 Mark II Body eine unverbindliche Preisempfehlung von 609 Euro inklusive Steuer an. Ein EOS M50 Mark II Kit mit dem EF-M 15-45 Objektiv ist für 729 Euro UVP erhältlich. Die Vorbestellung ist bereits möglich, ausgeliefert wird die Kamera voraussichtlich ab Ende März 2021.

Weitere Informationen rund um die Themen Vlogging und Streaming bietet die Canon Academy mit Webinaren und Online-Workshops unter diesem Link, mehr zur Kamera und weiteren Alternativen gibt es auf der Canon-Produktseite hier.