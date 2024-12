Der für Anfang 2025 vorgestellte Pixma G3590 MegaTank des japanischen Herstellers, soll sich insbesondere für Arbeitsplätze im Homeoffice eignen. Aber auch produktive Schüler und Studenten sowie Familien will Canon mit seinem 3-in-1-Multifunktionssystem mit Farbdisplay und Duplexdruck ansprechen. Mit seinen Scan- und Kopierfunktionen ist er für eine reiche Auswahl an Einsatzmöglichkeiten im Prosumer-Bereich prädestiniert.

Riesige Reichweite und einfache Wartung

Wie die Bezeichnung MegaTank verspricht, stehen die nachfüllbaren Tintentanks für besonders kosteneffizientes und ausdauerndes Drucken. So soll eine Flasche Schwarztinte für bis zu 6.000 ISO-Seiten in Schwarzweiß und bis zu 7.600 Seiten im Sparsam-Modus reichen. Das Set für farbige Tinte druckt laut Hersteller insgesamt bis zu 7.700 Seiten nach ISO und 8.100 Seiten im Spar-Modus. Durch schwarze Pigmenttinte in Kombination mit den farbigen Tinten sehen sowohl Dokumente als auch Fotos besonders hochwertig aus, verspricht Canon.

Die Unterstützung für das Drucken über Cloud Link wurde verbessert, es arbeitet nun schneller und ohne die Notwendigkeit eines Logins. WLAN-Konnektivität, die Canon Print App, Apple AirPrint und weitere Tools ermöglichen eine hohe Kompatibilität mit Notebooks, Tablets und Smartphones. Das Scannen auf ein Smartphone lässt sich schnell mit einem einfachen QR-Code erledigen. Mit Druckgeschwindigkeiten von 11 ISO-Seiten pro Minute im Schwarzdruck sowie sechs ISO-Seiten/Minute in Farbe und dem automatischem Duplexdruck geht der Pixma G3590 MegaTank flott zu Werke.

Durch die MegaTank-Technologie von Canon ist das Nachfüllen eine einfache Sache. Die Tintenflaschen haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, die keine Fehlbefüllung zulässt. Die austauschbare Wartungskassette lässt sich ebenfalls selbst wechseln und auch die Druckköpfe können im Bedarfsfall ersetzt werden. Erwähnenswert sind unter anderem noch ein 100-Blatt-Papiervorrat und der randlose Druck von 10 x 15 cm bis DIN A4 auf unterschiedlichen Medien.

Preis und Verfügbarkeit

Der Canon Pixma G3590 soll ab Januar 2025 für die unverbindliche Preisempfehlung von 429 Euro inklusive Mehrwertsteuer und vier vollen Tintenflaschen in die Geschäfte kommen. Die zwei Jahre Garantie lassen sich optional und kostenlos auf drei Jahre per Online-Registrierung verlängern. Weitere Infos und Details zum neuen MFP hat Canon unter diesem Link (in Englisch) bereitgestellt.