Seit 2021 führt Canon PTZ-Kameras im Portfolio. Die Abkürzung PTZ steht dabei für "pan", "tilt" und "zoom", also vertikal und horizontal schwenkbare Kameras mit veränderbarer Brennweite. Mit diesen in der Regel fernsteuerbaren Kameras lassen sich große Bereiche erfassen und überwachen, wobei per Zoom auch Details abgebildet werden können.

Nun hat Canon eine Vertriebsvereinbarung mit Exertis Pro AV geschlossen. Der AV-Distributor aus dem schwäbischen Uhingen firmierte bis 2021 unter dem Namen Comm-Tec und gehört seit 2019 zur DCC/Exertis-Firmengruppe. Damit will Canon insbesondere Systemintegratoren aus Audio, Video und Rundfunk sowie aus den Bereichen Bildung, Corporate, Event und Kultur ansprechen: "Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten unserer integrierten Lösungen stetig zu erweitern und mit unseren Produkten und Services ein ganzheitliches Production Ecosystem zu schaffen, von dem vor allem Videokonferenzlösungen sowie die Entertainment-Branche profitieren können", erklärt Alexander Müller, Pro Imaging & B2B Sales Director DACH bei Canon.

Anspruchsvolle PTZ-Kamerainstallationen

Gemeinsam mit dem neuen Distributionspartner will der Hersteller dem steigenden Bedarf im Bereich ferngesteuerter Videoproduktionen, Live Streaming, Hybrid Learning sowie UCC und Collaboration Rechnung zu tragen. Auch bei Exertis Pro AV verspricht man sich einiges von der Partnerschaft: "Die Zusammenarbeit mit Canon als PTZ-Qualitätshersteller, der sich stark in anspruchsvollen Installationen profiliert hat, rundet das Kameraprogramm für den UCC-, Pro-AV- und Broadcastbereich nach oben ab", erläutert Carsten Steinecker, Managing Director Business Development, vom Uhinger AV-Spezialisten.

Lesen Sie auch:

Neuer Marketing-Chef gefunden: Mike Hommel wechselt zu Exertis Pro AV

Canon ImagePrograf TC-20: Desktop-Drucker mit Farbpigmenttinte für A1+

Marken-Quiz: Warum heißt Canon eigentlich Canon?