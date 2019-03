CBS hat sich auf sogenannte Inhouse-Druckdienste spezialisiert, so zum Beispiel auf den Transaktionsdruck, bei dem Vertragsdokumente wie Lieferscheine, Rechnungen oder Mahnungen mit kundenindividuellen Inhalten bestückt werden. Darüber hinaus erbringt CBS mit 300 Mitarbeitern an 45 Standorten in Deutschland weitere Services für 60 Großkunden - etwa im Rahmen von digitaler Dokumenten-Workflows. Canon erwarb diese beiden Tochtergesellschaften im Zuge der Übernahme von Océ NV im Jahre 2010.

ASC Investment, der Käufer der beiden Service-Töchter von Canon, freut sich bereits darauf, die Zukunft von CBS aktiv zu gestalten. Die Investment-Gesellschaft mit Standorten in Luxemburg und München will alle Mitarbeiter der beiden Canon-Töchter übernehmen.

"CBS hat in den vergangenen Jahren ein stabiles Kundennetzwerk aufgebaut und war als Dienstleister stets ein verlässlicher und innovativer Partner für die offerierten Outsourcing-Dienste. Diese Basis wollen wir gemeinsam mit den CBS-Mitarbeitern ausbauen, neue Dienstleistungen in das Programm aufnehmen und aktiver als Lösungsanbieter für unsere Kunden am Markt auftreten", so ASC-Vorstand Frederic Hierl.

Canon selbst ist froh, die ungeliebten Töchter losgeworden zu sein: "Wir freuen uns, für diesen Geschäftsbereich ein geeignetes, neues Zuhause gefunden zu haben, damit er sich als eigenständiges Unternehmen weiterentwickeln und profitabel wachsen kann", begründet Rainer Führes, Geschäftsführer der Canon Deutschland GmbH.

