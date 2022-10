Mit der Einführung des kompakten Fotodruckers Zoemini 2 will Canon sein Engagement für den kreativen Druck von Fotos unterstreichen, so die Werbung. Egal wo und wann, kann der 177 Gramm leichte und 12 x 8,4 x 2,15 cm kleine Miniprinter für Fotospaß sorgen. Dafür zuständig sind Bluetooth und USB-C-Anschluss, über den das Gerät in 50 Minuten voll aufgeladen ist. Während des Ladens kann sogar weiter gedruckt werden.

Modellpflege und Zero Ink

Neu am Canon Zoemini 2 ist die farbige LED-Statusanzeige, die signalisiert, ob das Gerät eingeschaltet ist, druckt, Daten verarbeitet oder etwa das Papier ausgegangen ist. Die Fotos entstehen per Zink (Zero Ink)-Technologie, die für Drucken ohne Tinte steht. Das Zink-Fotopapier ist mit Mikrokristallen beschichtet, die auf Erwärmung reagieren und für wischfeste, wasserabweisende und reißfeste Ausdrucke sorgt. Eine abziehbare Folie auf der Rückseite macht die maximal 5 x 7,6 cm großen Prints zu Aufklebern.

Mit der kostenlosen Canon Mini Print App können Text, Rahmen oder Überlagerungen hinzugefügt oder eine Collage zusammenstellt werden. Sie bietet ihrer Zielgruppe eine Vielzahl von Druckvariationen, unter anderem saisonale und thematische Designs für Rahmen und Aufkleber. Neben Instagram und Facebook kann sich die App auch mit Google Fotos verbinden, um jederzeit spontane Momente oder Erinnerungen auszudrucken.

Über die Kachelfunktion lassen sich Kombinationen aus vier oder neun Drucken erstellen. Für die Zoeminis passen die Zink-Fotopapiere, die es in Packungen mit 20 und 50 Blatt in 5 x 7,6 cm oder 20 Blatt mit 3,3 cm großen, vorgestanzten Kreisen angeboten wird.

Preis und Verfügbarkeit

Der Canon Zoemini 2 ist in drei Farben ab Ende November für die unverbindliche Preisempfehlung von 125 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Handel verfügbar. 50 Blatt Sticker-/Fotopapier im oben genannten Visitenkartenformat schlagen mit 30 Euro zu Buche. Weitere Infos bietet Canon unter diesem Link an.