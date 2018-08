Die Google LLC im kalifornischen Mountain View hat Carolee Gearhart zum Vice President Worldwide Channel Sales ernannt. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem auch der weltweite Vertrieb der Google Cloud Platform, der G-Suite sowie das Channel-Geschäft mit Chrome. Google schließt damit eine seit zehn Monaten bestehende Vakanz im globalen Vertriebs-Management.

Vor ihrer neuen Position bei Google war Gearhart in ähnlicher Position für die globalen Partnerschaften bei GE Digital verantwortlich. Von 2013 bis 2017 war die mehrfach ausgezeichnete Vertriebsexpertin als SVP unter anderem für die Kundenzufriedenheit, Geschäftsentwicklung und den globalen Vertrieb beim Software-Hersteller Adaptive Insights zuständig. An weiteren Stationen zählt Gearhart über sechs Jahre bei SAP USA sowie weitere Engagements bei Peoplesoft oder etwa Deloitte auf.

Die Bachelor of Arts, Carolee Gearhart, studierte Englische Literatur an der Davis University California. Sie wurde zudem zwei Mal von der US-Fachpresse als Channel Chief sowie sechs Mal zur Women of the Channel gewählt. (rw)