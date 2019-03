Hannover vergeht, Hüllhorst besteht. Die Cebit ist längst Geschichte, doch Distributor und IT-Fertiger Wortmann hält an dem seit Jahren bestehenden Termin fest. Und der Erfolg gibt den Hüllhorstern Recht: Rund 350 ausgewählte Kunden und Partner kamen auch ohne den Anschlusstermin in Hannover zur Wortmann-Firmenzentrale.

Die Gäste des Kickoffs nahmen an den zahlreichen Firmenführungen durch das gesamte Unternehmen am Morgen und an Vorträgen und Diskussionen im unternehmenseigenen Schulungszentrum am Nachmittag teil. "Wir möchten unseren Kunden und Partnern sowohl jetzt zu Jahresbeginn als auch mit unserem Come Together zum Jahresende ein entspanntes Forum für Gespräche und Kontakte bieten", erläutert Svenja Wortmann, Mitglied des Aufsichtsrats der Wortmann AG. Viele Kunden und Partner wissen laut Svenja Wortmann diese Möglichkeit zu schätzen.

Terra Cloud Center aus nächster Nähe

Viele Besucher nutzten auch die Chance, das Terra Cloud Center mit den jüngst in Betrieb genommenen Cubes 3 und 4 aus nächster Nähe zu betrachten und sich die neu bietenden Möglichkeiten in der Terra Cloud bei einem Rundgang durch das Center kompetent erklären zu lassen. Abschließend fand - wie bereits in den vergangenen Jahren - eine Abendveranstaltung im Leander in Bad Oeynhausen statt. Hier wurde auch im Rahmen der monatlichen Verlosung ein nagelneuer Mercedes Citan vom Vorstandsvorsitzenden Siegbert Wortmann an Volker Franz von der Firma Franz IT-Service aus Villmar nahe Frankfurt am Main übergeben.