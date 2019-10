Centrify hat sein Team in der DACH-Region neu aufgestellt. Nachdem der Spezialist für Privileged Access Management (PAM) bereits auf der it-sa in Nürnberg mit Martin Kulendik und Christian Moorse als Regional Sales Director respektive Strategic Partner Manager vertreten war, steht jetzt das erweiterte Team fest. Zu ihm gehören auch Özkan Topal als Regional Sales Director Norddeutschland und Achim Ziermann als System Engineer.

Als Regional Sales Director DACH verantwortet Martin Kulendik das Geschäft von Centrify in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für seine Aufgabe bringt Kulendik langjährige technische und vertriebliche Erfahrung in IT und Cybersecurity mit. Er war zuvor unter anderem als Senior Account Executive bei Imperva und über elf Jahre bei IBM in der Schweiz und Deutschland beschäftigt.

"Privileged Access Management wird für Unternehmen immer wichtiger, denn der Missbrauch privilegierter Nutzerkonten gehört heute zu einer der Hauptursachen von Datenlecks. Centrify setzt dabei in DACH zu 100 Prozent auf den Vertrieb über den Channel, eine Win-Win-Situation für uns und unsere Partner", erklärt Kulendik.

Als Strategic Partner Manager kümmert sich Christian Moorse bei Centrify bereits seit April 2019 um die Partnerbetreuung. Er war zuvor Channel and Business Development Manager bei Prodisight, einem Anbieter von Netzwerküberwachungssoftware. Der wurde im Juli 2019 vom niederländischen IT-Infrastrukturdienstleister Simac übernommen.

Özkan Topal war seit 2002 als Verkaufsdirektor bei Gateprotect tätig. Nach der Übernahme des Hamburger Firewall-Anbieters durch Rohde & Schwarz 2014 kümmerte sich der gelernte IT-Systemkaufmann zunächst um die Channel-Partner in den Postleitzahlengebieten 8 und 9, seit 2015 dann um die Gateprotect-Großkunden in der DACH-Region. Anfang 2017 rückte er zum Director Channel Sales Distribution bei Rohde & Schwarz Cybersecurity auf. Mit der Integration der Firewall- und UTM-Produktlinien des Anbieters in das Lancom-Portfolio fiel diese Stelle jedoch weg.

Nun ist Topal als Regional Sales Director für Centrify in Norddeutschland unterwegs. Unterstützt wird er von System Engineer Achim Ziermann. Der war zuvor Presales Engineer bei BeyondTrust (das früher Bomgar hieß). Das gesamte DACH-Team von Centrify berichtet an Andy Heather, der seit 2016 Vice President EMEA bei Centrify ist.

Technisch gesehen setzt Centrify bei seinem Ansatz für Privileged Access Management auf ein "Zero Trust"-Konzept. Das heißt, dass auch privilegierte Nutzer wie Administratoren immer nur die Zugriffsrechte erhalten, die sie gerade benötigen. Welche das sind, wird unter anderem auf Grundlage der Verifizierung, der Person, die den Zugang anfordert, dem Kontext der Zugriffsanfrage und dem der Umgebung zugeordneten Risiko entscheiden, aus der die Anfrage stammt.

Zu den Kunden eigenen Angaben des Unternehmens zufolge bereits mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen, die weltweit größten Finanzinstitute, Geheimdienste und zahlreiche Unternehmen, die sogenannte kritische Infrastruktur betreiben. Dementsprechend konzentriert sich der Anbieter auch in der DACH-Region zunächst darauf, mit spezialisierten und größeren Partnern entweder große oder in sehr anspruchsvollen Branchen tätige Unternehmen anzusprechen.