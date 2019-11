Mit Martin Kulendik als Regional Sales Director erweitert PAM-Spezialist Centrify den Vertrieb in der Region. Mit seinen Privileged Access Management-Spezialist will der Anbieter die Sicherheitsanforderungen von Organisationen aller Größenordnungen unterstützen. Dabei setzt das Unternehmen hierzulande zu 100 Prozent auf den Channel-Vertrieb.

Der neue Regional Sales Director DACH verfügt über eine langjährige technische und vertriebliche Erfahrung in den Bereichen IT und Cybersecurity. Kulendik war zuvor als Senior Account Executive bei Imperva tätig sowie über elf Jahre bei IBM Schweiz und Deutschland in den Bereichen Sales und Security.

In seiner neuen Position als Regional Sales Director DACH wird Kulendik durch das erweiterte Centrify DACH-Team unterstützt, das an Andy Heather, Vice President EMEA bei Centrify, berichtet. Es wird ergänzt durch Özkan Topal als Regional Sales Director Norddeutschland, der zuletzt als Director Channel Sales bei Rohde & Schwarz Cybersecurity war.

Ebenfalls neu dabei ist System Engineer Achim Ziermann, der zuvor als Pre-Sales Engineer bei BeyondTrust arbeitete. Christian Moorse, Strategic Partner Manager bei Centrify, ist bereits seit April 2019 dabei.

„Die DACH-Region verfügt für uns über enormes Geschäftspotenzial“, so Martin Kulendik, Regional Sales Director DACH. „Privileged Access Management wird für Unternehmen immer wichtiger, denn der Missbrauch privilegierter Nutzerkonten gehört heute zu einer der Hauptursachen von Datenlecks. Centrify setzt dabei in DACH zu 100 Prozent auf den Vertrieb über den Channel, eine Win-Win-Situation für uns und unsere Partner.“