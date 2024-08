CGI will in Dresden bis Ende 2025 rund 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Damit wird sich die Beschäftigtenzahl an dem Standort verdoppeln. Gesucht sind vor allem KI-Ingenieure sowie Expertinnen und Experten für Cloud-Architektur, DevOps-Engineering, Testmanagement, Testautomatisierung und Softwareentwicklung.

Sie sollen dann das Cloud- und KI-Zentrum am Standort Dresden bilden und sich auf Cloud Computing, Robotic Process Automation (RPA), Test- und Qualitätsmanagement sowie KI spezialisieren.

CGI setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten vor Ort wie dem Fraunhofer IIS und weiteren Technologiepartnern. Ziel ist es, den Standort zu einem "Cloud & AI Hub" zu entwickeln, in dem Anwendungsszenarien evaluiert, vorgestellt und greifbar gemacht werden.

Damit dafür genug Platz ist, zieht das IT-Beratungsunternehmen schon jetzt in neue Büroräume in der Washingtonstraße um. Den Standort Dresden hat CGI im Jahr 2021 eröffnet. In Deutschland ist das Unternehmen in über 25 Städten vertreten.

