CGI will vom zusätzlichen Standort in Koblenz den bestehenden Kundenstamm und potenzielle Neukunden in der Region Mittelrhein unterstützen. Die Neueröffnung ist Teil der weltweiten Strategie, Kundennähe durch Präsenz der Mitarbeiter vor Ort zu bieten. Dabei müssen die nicht alles können - denn sie haben Zugriff auf die Kompetenz von über 90.000 Beschäftigten weltweit. In Deutschland ist das Unternehmen - auch durch die Übernahme von Acando 2019 bereits in 30 Städten vertreten.

Die neue Geschäftsstelle in Koblenz leitet Stephan Kleinke. Sie dient in der ersten Ausbaustufe rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Büro und Anlaufstelle. In den kommenden Jahren ist die Erhöhung der Beschäftigtenzahl auf über 100 geplant. Dazu sucht CGI in Koblenz vor allem Experten für die agile Softwareentwicklung, Data Analytics, Künstliche Intelligenz, Intelligent Automation, Cloud Computing und Cybersecurity. Ein Tätigkeitsschwerpunkt des Standortes soll zudem auch auf dem Thema Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) liegen.

In Koblenz strebt CGI eine enge Kooperation mit den dort ansässigen Hochschulen, Berufsschulen, Instituten sowie der Industrie- und Handelskammer an. Geplant sind etwa gemeinsame Projekte, die Beschäftigung von Werkstudenten sowie Angebote rund um den CGI-eigenen dualen Studiengang. Außerdem schließt der Dienstleister die geografische Lücke zwischen seinen Standorten in Köln und Frankfurt.,

"Eine flächendeckende regionale Präsenz ist ein Leitmotiv von CGI. Davon profitieren zum einen unsere Kunden, die wir ohne große Anfahrtswege vor Ort betreuen können. Zum anderen kommen die vielen Bürostandorte auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugute", sagt Stephan Kleinke, Director Consulting Services bei CGI. "Mit unserem Koblenzer Büro bieten wir nun weitere Arbeitsplätze mit innovativen Themen und interessanten Aufgaben rund um die IT und die digitale Transformation. Uns hilft das bei Neueinstellungen, die gerade in einer Zeit des Fachkräftemangels immer schwieriger werden."

Mehr zum Thema

CGI eröffnet Standort in Kassel

Cancom kauft Systemhaus im Westen

Das sind Deutschlands beste IT-Dienstleister 2022