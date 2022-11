Der IT-Dienstleister CGI mit Sitz im kanadischen Montreal eröffnet eine Niederlassung in Kassel. Die CGI Group beschäftigt weltweit rund 90.000 Menschen und bietet IT- und Geschäftsprozessdienstleistungen an. In Deutschland ist das Unternehmen damit bereits in 30 Städten vertreten - von Alsfeld bis Wolfsburg.

Die Wahl des neuen Standortes begründet der IT-Dienstleister mit dem wirtschaftlichen Potenzial von Stadt und Region. "Sowohl die enge Zusammenarbeit mit lokalen Instituten und Universitäten als auch die zahlreichen internationalen Unternehmen versprechen viele Möglichkeiten, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und für lokale Industrie- und Dienstleistungskunden die notwendigen Services, Tools und Lösungen für die erfolgreiche digitale Transformation zu liefern", teilt CGI mit. Als Tätigkeitsschwerpunkte der Beschäftigten in Kassel sind agile Softwareentwicklung, Data Analytics, Intelligent Automation, Cloud Computing, Cybersecurity und Nachhaltigkeit geplant. Letzteres gewinne im Hinblick auf die gesetzlichen Nachweispflichten für Unternehmen zunehmend an Relevanz.

In Kassel sollen in den nächsten zwei Jahren zunächst 100 Stellen besetzt werden. "Mit der Niederlassung in Kassel erschließen wir eine weitere sehr bedeutende Region in Deutschland, in der wir einerseits als Arbeitgeber auftreten wollen und uns andererseits in die Forschung und Digitalisierung mit interessanten Kooperationen und Projekten einbringen wollen", sagt Thomas Lipka, Vice President Consulting Services bei CGI.

Deutlich verstärkt hatte CGI seine Präsenz in Deutschland und Europa 2019 mit der Übernahme von Acando. Durch die Übernahme des vor allem in Skandinavien und dem Baltikum stark vertretenen Unternehmens erweiterte CGI seine Belegschaft in Europa um 2.100 Berater aus fünf europäischen Ländern. Wichtigster Standort von Acando in Deutschland war damals Hamburg.

Auch Stefan Kinne und Thomas Lipka, die bei CGI jetzt den Standort Kassel leiten, kamen durch die Acando-Übernahme zu CGI. Kinne war zuvor über 12 Jahre bei dem schwedischen Unternehmen beschäftigt, zuletzt als Senior Business Consultant, Lipka sogar über 13 Jahre, zuletzt als Manager Business Area South.

