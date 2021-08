Einige Systemhäuser gehen deshalb neue Wege und probieren Neues aus. Auf dem digitalen Systemhauskongress CHANCEN am 9. und 10. September stellen sie ihre Strategien, Maßnahmen und Erfahrungen vor und eröffnen damit die Diskussion mit allen Teilnehmenden.

Freuen Sie sich auf den Erfahrungsaustausch auf dem digitalen Systemhauskongress CHANCEN am 9. und 10. September 2021, unter anderem mit diesen Highlights:

Führen auf Distanz & Selbststeuerung: Was bleibt von der Firmenkultur bei Dauerdistanz?

Beleuchten wollen wir unter anderem diese Aspekte: Culture first - Unternehmensleitbild / Unternehmenskultur und deren tatsächliche Umsetzung.

Wie lassen sich klassische Hierarchien auflösen?

Pro & Contra: Führen über (den "Oldie") Kennzahlen.

Und: Wie kann aus den Erkenntnissen aus dem eigenen Unternehmen auch ein Mehrwert für die Kunden werden?

Impulsgeber: Karl-Heinz Reitz, Geschäftsführer / Director Human Resources, Computacenter

Ausbildung & Karriere im Systemhaus fördern

In dieser Session teilen Systemhaus-Chefs ihre außergewöhnlichen Methoden, Ideen und Erfahrungen, wie sie in ihren Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und für die kontinuierliche Weiterbildung begeistern.Offen diskutieren wir mit den Teilnehmern nicht nur über die Erfolge, sondern auch über Hürden und Herausforderungen dieser Herangehensweisen.

Impulsgeber: Volker Scheidler (Vorstand, acoris AG), Markus Klingspor und Adrian Woizik, Geschäftsführer der Thinking Objects GmbH

War for Talents: Außergewöhnliche Wege zur außergewöhnlichen Employee Experience

Systemhäuser und IT-Dienstleister boomen, die Gehälter in der Branche sind auf einem hohen Niveau. Dennoch fällt es zunehmend schwer, geeignete Fachkräfte zu finden, denn Geld allein macht IT-Spezialisten nicht mehr glücklich. Sie suchen nach einem Sinn in ihrer Arbeit, wollen etwas bewegen, statt nur ein Rädchen in einem erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen zu sein und alljährlich zu neuen Rekordzahlen beizutragen.Einige Unternehmen gehen daher neue Wege: Sie kehren sich von traditionellen Besitz- und Wirtschaftsmodellen ab und probieren Neues aus.Diese Ideen wollen wir in dieser Session vorstellen und anschließend diskutieren:

Über die Schwierigkeiten auf diesen eingeschlagenen Wegen

Für wen lohnt sich dieser Weg - und für wen lohnt er sich nicht?

"Purpose" in der IT-Arbeit

Wie lässt sich Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ans Unternehmen fördern?

Wie verändert sich dadurch die Bedeutung des Systemhauses für seine Kunden?

Impulsgeber: Wibke Jellinghaus (Projektmanagerin, PMP) und Ralf Mackowiak (Strategy & Business Development) bei Arineo GmbH

Prägende Markttrends und Zukunftsstrategien für IT-Dienstleister

Basierend auf den Ergebnissen der COMPUTERWOCHE-Umfrage unter Anwenderunternehmen und der ChannelWatch-Studie von CONTEXT unter Systemhäusern, beleuchten wir, was Kunden künftig von ihren IT-Dienstleistern erwarten und was das für Dienstleister bedeutet.Anschließend schildern Experten aus dem Channel und Systemhaus-Chefs konkrete Strategien, wie sie diese Herausforderungen anpacken.

Panel-Diskussion mit: Heinrich Zetlmayer (CEO Skaylink), Bernd Krakau (Group COO & Executive Board Member netgo group & Vorstand EuroCloud Deutschland_eco e.V.) und Stephan Teinert (Head of Cloud Sales, Wortmann)

Wachstumsstrategien für Systemhäuser: Diversifizieren, zukaufen oder ausgründen?

In dieser Session wollen wir an konkreten Beispielen die Chancen, Voraussetzungen und Erfahrungen unterschiedlicher Wachstumsstrategien beleuchten, die das organische Wachstum stärken (Diversifizierung) oder auch ergänzen können (Zukauf und Ausgründung).

Impulsgeber: Roger Geitzenauer (Geschäftsführer von SkySystems IT und Connect 15)

Verkaufst Du noch oder förderst Du schon? Fuckups & Chancen von Förderprogrammen

"Ich kenne keinen Unternehmer, der eine großzügige Schenkung für die Realisierung seines nächsten Projektes ausschlagen würde. Aber das passiert täglich", schilder Stefan Mende die aktuelle Lage. "Aber nichts anderes ist es, wenn man die Möglichkeiten der öffentlichen Förderungen nicht ausnutzt."

Wer sich damit nicht beschäftigt, verhindert größere und innovativere Projekte seiner Kunden und verliert im schlimmsten Fall seine Kunden.

In dieser Session erfahren Sie ganz konkret, wie man Förderanträge erfolgreich stellt, Do`s and Don`ts, Hürden, Risiken und Fuckups - und wie es mit dem Förderantrag klappt.

Impulsgeber: Stefan Mende (Spezialist für Datensicherheit und MSP)

Befreien Sie sich und Ihre Kunden von Routinen! Transformation und Automation von Prozessen

Die Zukunft des Service Managements ist "Multi Everything"! Das bedeutet, dass wir in allen Kundengrößen und Segmenten immer mehr HYBRID Situationen erleben und schaffen werden. Dazu gehören nicht nur gemischte Infrastrukturen, sondern auch komplexe Partner- und Providerlandschaften, die verwaltet und koordiniert werden müssen.

Früher oder später wird jeder Kunde, von 50 bis >50.000+ Anwender, seinen Weg in eine HYBRID Welt finden müssen!

Wie Sie Ihren Kunden diesen Weg ebnen können, erfahren Sie in dieser Session.

Impulsgeber: Sven Erhatic (Geschäftsführer Smaworx)

Wie schaffe ich mehr Sichtbarkeit für mein Unternehmen?

Wie Sie mit der positiven Digitalen Duftmarke mehr Awareness, Leads, Kunden und Mitarbeiter gewinnen.

Als langjähriger Marktbegleiter von Systemhäusern und Herstellern hat Ralf Korb ein Gespür für die Bedürfnisse entwickelt, was Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und neue Potentiale erwarten und wünschen. In seinem Impulsvortrag schlägt er den Bogen Von der Notwendigkeit zur "positiven Digitalen Duftmarke", die das Systemhaus als Marke prägt.

Die Digitale Visitenkarte für neue Kundenpotentiale und erwünschte Talente unterstützt dabei auch die existierenden Kundenverbindungen.

Die Chance zur Optimierung der bisherigen Ansätze mit Bordmitteln und einfachen Handgriffen runden seinen Impulsvortrag in Richtung EXM, CXM, CJO und CJManagement ab. Nutzen Sie Ihre Kompetenz und sein Wissen für Ihren weiteren Erfolg.

Impulsgeber: Ralf Korb (Senior Analyst, Korb & Kollegen)

Was ist (m)ein Systemhaus wert? - So sehen es professionelle Investoren

Ein Unternehmer hat zwei Verantwortungen: Schaden vom Unternehmen abzuhalten und das Vermögen zu mehren, d.h. den Wert des Unternehmens kontinuierlich zu steigern. Grundsätzlich gilt: Ein IT-Systemhaus ist nicht gleich ein IT-Systemhaus und es ist soviel Wert, wie ein anderer potentiell bereit wäre, dafür zu zahlen!

In seinem Impulsvortrag geht Oliver Wegner dabei auf die Faktoren ein, die sich professionelle Käufer und Investoren ansehen würden, wenn Sie IT-Dienstleister bewerten und zeigt sehr deutlich Zusammenhänge jenseits von nackten Zahlen auf.

Gestützt auf Fragen und konkreten Situationen aus der Praxis erwartet Sie ein kompaktes Erfahrungswissen, das Ihnen hilft, den Wert Ihres Systemhauses (besser) einzuschätzen.

Impulsgeber: Oliver Wegner (Gründer und CEO evolutionplan)

