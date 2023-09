Hier findet Ihr die Ergebnisse von zwei Umfragen:

Beste IT-Dienstleister 2023 + ChannelWatch

Zum einen haben wir 2.377 IT-Entscheider (CIOs, Geschäftsführer, IT- und Abteilungsleiter) bei Awenderunternehmen, also bei Euren Kunden, befragt, zum anderen 2.383 Chefs von IT-Dienstleistungsunternehmen, also auch einige von Euch, interviewt.

Beide Befragungen fanden im Frühjar 2023 statt, die Kundenumfrage führte für ChannelPartner das unabhängige Markforschungsinstitut iSCM durch. Aufgrund der Ergebnisse dieser Umfrage haben wir die kundenfreundlichen IT-Dienstleister 2023 bestimmt.

In einer weiteren Feldstudie wurden in unserem Auftrag IT-Dienstleister von den weltweit tätigen Markforschungsunternehmen Context befragt. Daraus geht die "ChannelWatch"-Studie hervor - mit vielen interessanten Einblicken in den IT-Dienstleister-Markt.

Die Ergebnisse beider Umfrage findet Ihr hier:

