Auch wenn uns derzeit eine kühle, feuchte Brise vom Atlantik um die Nase weht, Anfang Juni soll der Sommer endlich auch bei uns Einzug halten und passend dazu erhalten Eset-Reseller die Chance, sich einen vollen Kühlschrank zu sichern.

Alle Eset-Fachhändler und -Systemhäuser aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) nehmen automatisch an dieser Channel-Aktion teil, eine gesonderte Anmeldung ist nicht nötig. Insgesamt wird der Security-Hersteller 15 mit Getränken und Sommer-Snacks gefüllte Kühlschränke an seine erfolgreichen Vertriebspartner verteilen.

» Workshop am 24. Juni In dem kostenfreien digitalen Channel Workshop am Donnerstag, den 24. Juni, ab 10:00 Uhr zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit "Zero Trust"-Ansätzen vor unbekannten Gefahren aus dem Cyberraum schützen können.

Und diese 15 Eset-Partner in vier Kategorien werden die Kühlschränke erhalten:

• Die acht Partner mit dem höchsten B2B New Business-Umsatz in ihrer jeweiligen Vertriebsregion (8 New Business Champs)

• Der eine Reseller mit dem mit dem höchsten Umsatz (neue Verträge und Verlängerungen) von Eset Dynamic Threat Defense (1 EDTD Champ)

• Die drei Managed Service Provider mit dem höchsten Umsatz mit der Eset Protect Cloud (3 MSP Champs)

• Die drei Eset-Fachhändler mit dem höchsten Umsatz mit Consumer-Neulizenzen (3 Consumer Champs)

Die Aktion läuft bis Ende Juli, gezählt werden alle Umsätze seit dem 1. Mai 2021. Anfang August werden alle Gewinner zeitnah, persönlich informiert und ihnen die Kühlschränke zugestellt.

Peter Neumeier, Channel Sales Director DACH bei Eset, betont, dass es ihm wichtig war, bei dieser Aktion alle Partner mitmachen zu lassen: Fachhändler, Systemhäuser und Managed Service Provider, die Geschäfts- und Privatkunden bedienen: "Mit dieser besonderen Sommer-Promotion wollen wir uns bei unseren Partnern für die tolle Zusammenarbeit bedanken und einen neuen Anreiz geben, noch einmal die Ärmel hochzukrempeln. Und auch wenn es für unsere Partner im Rahmen unserer Sommer Promo gut gefüllte Kühlschränke zu gewinnen gibt, an erster Stelle steht natürlich die Sicherheit unserer Kunden."

