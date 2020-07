Micro Focus hat seinen europäischen Channel-Chef verloren. Christoph Stoica, der diese Position seit 2017 innehatte, hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen und sich selbständig gemacht. Mit seiner im Juli 2020 gegründeten Firma Caracal Capital & Consulting hat er sich auf Management-Beratung für IT-Systemhäuser und Software-Anbieter in der DACH-Region spezialisiert. In dem Umfeld kann Stoica auf über 20 Jahre Erfahrung zurückblicken.

Zuletzt war Stoica als Vice President Channels & Inside Sales EMEA & LATAM bei Micro Focus tätig. Die Aufgaben wurden Gonzalo Usandizaga übertragen, der bei Micro Focus bis dahin für die Region "Emerging Markets" verantwortlich war und den Geschäftsbereich von Stoica zusätzlich übernommen hat. Den Channel in der DACH-Region betreut nach wie vor Felix Kugler. Er hatte im Frühjahr 2019 nach Stationen bei HP, Hewlett Packard Enterprise und im Key Account Management bei Micro Focus direkt damit begonnen, das zuvor unter der Leitung von Stoica überarbeitete Partnerprogramm umzusetzen.

Stoica wechselte interessanterweise in den vergangenen zwölf Jahren nie von sich aus den Arbeitgeber, war aber dennoch bei drei Firmen tätig: Novell, NetIQ und Micro Focus. Grund waren die Entwicklungen im Software-Markt: Novell wurde 2011 von der NetIQ-Mutter AttachemateWRQ übernommen und 2014 wurde die Attachemate-Gruppe vom britischen Software-Unternehmen Micro Focus gekauft. Während all dieser Entwicklungen blieb Stoica an Bord und dürfte zahlreiche interessante Einblicke in strategische Entscheidungen zum Software-Vertrieb bekommen haben.

Nach dem Einstieg im Vertrieb bei Novell wurde Stoica dort 2007 Director End-User-Computing für die DACH-Region und zwei Jahre später Director Identity & Security für die DACH-Region. Er beschäftigte sich also damals schon mit Themen, die jetzt gerade wieder aktuell werden - Enduser-Computing etwa mit den Konzepten von Citrix, Igel Technology und Nutanix, Identity Management mit den Angeboten einer ganzen Legion neuer Unternehmen.

2011 übernahm Stoica dann bei Net IQ die Position des Regional Director für den deutschsprachigen Raum und setze diese Tätigkeit nach dem Zusammenschluss von NetIQ mit Micro Focus fort. Im November 2017, nach dem Joint Venture von Micro Focus und der Software-Sparte von HPE, wurde Stoica in dem neuen Unternehmen die Aufgabe als Vice President Channels & Inside Sales EMEA & LATAM übertragen.

Weitere wichtige Personalmeldungen aus dem Channel können Sie hier lesen.