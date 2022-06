Seit Juni 2022 unterstützt Miroslaw Winnerlein das Vertriebsteam des Value Added Distributors Sysob. In seiner Position als Key Account Manager ist der 47-Jährige für die Region Deutschland und für die Gewinnung neuer Partner zuständig. Zu den weiteren Aufgabenfeldern zählen auch der kontinuierliche Auf- und Ausbau von Geschäftsbeziehungen sowie die fundierte Beratung und der praxisnahe Support von Resellern, Fachhändlern und Systemintegratoren bei Kundenprojekten.

Winnerlein verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Channel-Geschäft und hat während seiner Laufbahn eine umfassende Fachexpertise in Bereichen wie IT Security, Netzwerkinfrastruktur und Industriekomponenten aufgebaut. Er war in verschiedenen Positionen als Channel Manager und Sales Manager tätig, unter anderem bei Computerlinks, Arrow, ADN und Sysob. Zu seinen weiteren Stationen zählen Ecos, Aaeon und Bintec Elmeg.

"Sysob ist mit seinem breiten Herstellerangebot und der gleichzeitigen fachlichen Spezialisierung bestens aufgestellt, um jedem Partner zielgenaue Lösungen für individuelle Unternehmensanforderungen zu bieten", sagt Miroslaw Winnerlein. "Ich freue mich deshalb sehr auf spannende Aufgaben und Projekte."