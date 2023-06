Ralf Wintergerst ist neuer Bitkom-Präsident

Ralf Wintergerst ist seit 2019 Mitglied des Bitkom-Präsidiums, Group-CEO von Gieseck+Devrient sowie Vorsitzender des Beirats der "Allianz für Cyber-Sicherheit". Er folgt auf Achim Berg, dessen Amtszeit nach sechs Jahren abgelaufen ist. Als neuer Bitkom-Präsident möchte Wintergerst vor allem die Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen.

Neben der Wahl von Wintergerst wurde bei den turnusmäßigen Präsidiumswahlen Ulrich Dietz (GFT Technologies) als Vizepräsident bestätigt und Christina Raab (Accenture) zur Vizepräsidentin gewählt. Michael Hagspihl (Deutsche Telekom AG) ist ebenfalls Vizepräsident, Markus Haas (Telefónica Deutschland) wurde als Schatzmeister bestätigt.

Neue Rolle für Arnd von Wedemeyer

Arnd von Wedemeyer hatte sich zunächst schrittweise aus der operativen Verantwortung für Notebooksbilliger.de zurückgezogen, bevor er 2020 ganz bei dem von ihm gegründeten Elektronikversender ausgestiegen ist. Jetzt wurde er im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung zurückgeholt und gleich zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt. Er ersetzt den langjährigen Aufsichtsratschef, den Unternehmensberater Martin van Os.

Adesso verjüngt Vorstand und holt prominenten Aufsichtsrat

Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Michael Kenfenheuer will Adesso Ende 2023 verlassen und in den Ruhestand gehen. Der Schritt wird sorgsam vorbereitet. So hat jetzt Mark Lohweber seine bisherige Zuständigkeit für Kunden aus der "Insurance & Banking"-Branche übernommen. Lohweber war bereits von 2007 bis 2021 bei dem IT-Dienstleister tätig.

Mit Michael Zorc hat Adesso zudem einen prominenten Neuzugang im Aufsichtrat gemeldet. Der ehemalige Fußballprofi, der im Anschluß an seine Sportlerkarriere beim BVB Dortmund lange Sportdirektor war, soll Adesso helfen, den vor knapp einem Jahr neu gegründeten Geschäftsbereich "Sport" voranzubringen. Für Zorc ist das ein Heimspiel: Schließlich hat auch Adesso seinen Firmenstz in Dortmund. Aber anders hätte man sich das bei "Susi" auch gar nicht vorstellen können.

Ingram Micro besetzt Schlüsselpositionen neu

Carl Schweigert übernimmt bei Ingram Micro zum 1. Juli 2023 als Senior Manager die Leitung der Cisco Business Unit. Schweigert ist seit 2015 bei dem Distributor und ar zuletzt Business Group Manager Multimedia. Neuer Leiter des Bereichs Unified Communications & Collaboration (UCC) ist schon seit April Wolfgang Natzer. Er war Country Manager/Regional Sales Manager Western Europe bei Grandstream Network. Davor leiteter er die Business Unit UCC bei Allnet.

Armin Recha übernimmt Vertriebsleitung bei Acronis

Bei Acronis hat Armin Recha die Position des General Manager DACH übernommen. Erf folgt auf Heiko von Soosten, der das Unternehmen verlassen hat. Recha kommt von Igel Technology, wo er zuletzt Vice President Sales Europe Enterprise war. Erfahrungen im Cybersecurity-Vertrieb hat Recha früher unter anderem als Leiter des Enterprise Sales Teams bei Kaspersky gemacht.

Neuer Channel-Chef bei DriveLock

Ralf Stadler ist Regional Vice President Channel und Alliances bei DriveLock. Stadler war früher unter anderem bei Symantec, Arrow, HPE und TD Synnex und hat vielfältige Erfahrungen in der IT-Security-Branche. Bei dem deutschen Hersteller will er den aus seiner Sicht wichtigen Punkt 'Made in Germany' in der internationalen Partnerwelt und bei den Kunden weiterentwickeln.

René Claus mit neuen Aufgaben

René Claus hat am 1. Juni als Sales Director MSP EMEA bei Arcserve angefangen. Claus ist für den Vertrieb der Datensicherungslösungen über Managed Service Provider in Europa, Nahost und Afrika verantwortlich und direkter Ansprechpartner für Channel-Partner. Er berichtet direkt an Richard Massey, Vice President Sales EMEA, bei Arcserve.

Skyhigh Security mit neuem Führungsteam

Thomas Wethmar ist nach Stationen bei Exclusive Networks und Netskope jetzt bei Skyhigh Security für den Ausbau des Geschäfts des Security-Anbieters zuständig. Skyhigh Security ist aus der Aufspaltung von McAfee hervorgegangen und entwickelt in Deutschland und UK Cloud-native Security-Lösungen. Das Portfolio ordnet sich in das Segment Security Service Edge (SSE) ein. Gleichzeitig mit Wethmar haben Dr. Christopher Brennan als Vice President of EMEA Sales und Claire Hatcher als Regional Director für das Business in Großbritannien angefangen.

Unicon verstärkt sich mit Martínez und Skalbo

Unicon hat Gregori Martínez zum OEM Partner Manager & Sales South Europe und Mads Skalbo zum Chief Revenue Officer ernannt. Die beiden Neuzugänge sollen beim Wachstum und der internationalen Expansion des Unternehmens helfen. Einschlägige Erfahrung haben beide: Martínez war zuletzt als EMEA OEM Manager bei Igel Technology, Skalbo war bei Citrix für das Service Provider-Geschäft in EMEA verantwortlich.

Versa Networks erweitert DACH-Team um Salih Dik-Fesci und Marc Schumacher

Salih Dik-Fesci verantwortet bei Versa Networks als Partner Alliance Director den strategischen Ausbau des indirekten Vertriebs im deutschsprachigen Raum. Sein Ziel ist es, Distributoren, VARs und Systemintegratoren des SASE-Anbieters dabei zu unterstützen, neue Zielgruppen und Märkte zu erschließen. Dik-Fesci bringt dafür über 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit. Er war früher unter anderem lange bei Cisco Systems und als Sales Channel Manager bei Infoblox.

Ebenfalls neu bei Versa ist Marc Schumacher. Er kümmert sich als Senior Regional Account Executive für den deutschsprachigen Raum um die Neukundenakquise und den Ausbau bestehender Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Partnern.

Vipre Security expandiert mit Jörn Koch

Vipre Security hat Jörn Koch als Channel Development Manager für die DACH-Region an Bord geholt. Die Ausrichtung auf Partner unterstreicht der auf IT-Sicherheit für Unternehmen spezialisierte Anbieter zudem mit einem neuen Partnerportal und einem Distributionsvertrag mit MRM in der DACH-Region. Weitere Stellen in Vertrieb und Support will der Anbieter "bald" besetzen.

Internationale Personalmeldungen aus dem IT-Channel

Penny Philpot wird Channel-Chefin bei Red Hat

Penny Philpot ist bei Red Hat jetzt für das Partner-Geschäft in EMEA verantwortlich. Sie ist seit über 30 Jahren in der IT-Branche tätig und war zuvor unter anderem bei Oracle, Microsoft, Cisco Systems und Palo Alto Networks.

Christian Seider folgt auf Pierre Klatt

Christian Seider verantwortet bei NTT Data als neuer General Manager für die Schweiz sämtliche Landesaktivitäten. Er folgt auf Pierre Klatt, der dem Unternehmen weiterhin als Executive Strategic Advisor zur Verfügung steht. Seider war zuvor 13 Jahre bei IBM Global Business Partners. Dort war er zuletzt für Automotive- und Manufacturing-Kunden zuständig.