Personalmeldungen aus der Distribution

Gleich zwei Veränderungen in der Führungsebene gab es im März 2024 bei Siewert & Kau. In beiden Fällen wurden neue Positionen eingerichtet. Ziel ist es, "kontrolliert und profitabel" zu wachsen. Dafür wurde die Organisationsstruktur gestrafft und sollen Abläufe und Ressourcen optimiert werden.

Im Zuge des Umbaus übernimmt Claus Holzleitner den Posten des CFO. Holzleitner war zuvor unter anderem bei Rewe, Intersport Eybl, Valora und Polo vorweisen. Nun soll er eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung und Umsetzung der Finanzstrategien von Siewert & Kau einnehmen. Seine Aufgabe sieht der gebürtige Österreicher darin, die Komplexität des Distributionsgeschäfts "steuerbar zu gestalten und dabei die Agilität von Siewert & Kau nicht aus den Augen zu verlieren".

Kein Unbekannter ist in der Distribution dagegen Markus Hollerbaum. Er hatte bei Siewert & Kau bereits als Mitglied der Geschäftsleitung die Position des Business Development Managers inne. Künftig ist er als CSO für alle Vertriebsaktivitäten verantwortlich. Mit der Einsetzung eines CSOs und der Besetzung dieser Stelle mit Hollerbaum unterstreicht Siewert & Kau, dass man sich vom reinen Volumendistributor zum Anbieter von Mehrwertdiensten entwickeln will.

Claus Holzleitner wird CFO bei Siewert & Kau

Siewert & Kau macht Markus Hollerbaum zum CSO

Der Schweizer Distributor Littlebit will seine Präsenz im deutschen Markt erhöhen. Dazu hat er Christian Bedel als Managing Director verpflichtet. Seine Stelle angetreten hat Bedel nach den Osterfeiertagen. Am 25. April wird er sich dann im Rahmen der Littlebit Hausmesse in Frankfurt den Littlebit-Partner persönlich vorstellen - und verspricht "wichtige Einblicke in die zukünftige Ausrichtung" des Distributors zu geben.

Christian Bedel geht von MRM Distribution zu Littlebit

Personalmeldungen von Herstelllern

Microsoft bekommt zum 15. April eine neue Deutschland-Chefin. Agnes Heftberger übernimmt dann als Corporate Vice President den Vorsitz der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland von Marianne Janik. Janik verlässt das Unternehmen nach über 13 Jahren. Die gebürtige Österreicherin Heftberger kommt von IBM, wo sie über 20 Jahren unterschiedliche Führungspositionen in Deutschland und Europa inne hatte.

Agnes Heftberger wird Deutschland-Chefin bei Microsoft

Nach fast vier Jahren "Übergangslösung" - Aron Precht hatte die Aufgabe im Mai 2020 von Uli Seibold übernommen - hat HPE jetzt wieder eine "echte" Channel-Chefin für Zentraleuropa. Aron Precht widmet sich wieder ausschließlich dem Server-Geschäft, als Vice President Channel and Ecosystems betreut Annette Trawnicek die HPE-Partner in Vollzeit. Die Messlatte liegt hoch: HPE belegte zuletzt bei den Channel Excellenc Awards sowohl in der Kategorie "Server & (Hyper) Converged Systems" als auch in den Kategorien "Netzwerke" und "Storage-Komplettysteme" Top-Platzierungen. Allerdings sind die Voraussetzungen auch gut: Trawnicek ist seit 2004 im Unternehmen und war seit 2017 Geschäftsführerin von HPE Österreich. Sie kennt das Unternehmen und die Anforderungen europäischer Kunden und Partner also bestens.

Annette Trawnicek übernimmt Channel bei HPE

Nach Stationen bei Microsoft, HP und zuletzt als Partnerchef bei SAP Deutschland, hat Christian Mehrtens auf die Stelle des Zentraleuropa-Geschäftsführers bei Sage gewechselt. Zuletzt war Mehrtens als Senior Vice President bei SAP fast sieben Jahre für das Partner-Ökosystem der Walldorfer verantwortlich.

Christian Mehrtens wird Deutschland-Chef bei Sage

Sophos hat die neu geschaffene Position des Director Enterprise Sales mit Ingo Wachter besetzt. Wachter war zuletzt Senior Sales Manager Cyber Security bei Amazon Web Services (AWS). Davor leitet er einige Jahre bei Microsoft als Director Cyber Security Solutions Group France and Germany das Thema Security. Auch eine Station bei Symantec steht in seinem Lebenslauf: Dort war er Director Global Accounts und Head of Security Sales für Central Europe.

Ingo Wachter leitet Enterprise Sales bei Sophos

Estos hat seine personelle Neuaufstellung abgeschlossen. Nachdem Christian Zinke den Posten des Marketingleiters und Alexander Seyferth den des Geschäftsführers übernommen haben, wurde jetzt auch die seit Januar interimsmäßig von Oliver Heim ausgeübte Vertriebsleitung in neue Hände gelegt: Florian Kiermeier ist nun bei Estos Vice President Sales für den DACH-Raum. Er will in Service und Entwicklung investieren und das Partnermodell vereinfachen.

Estos besetzt Vertriebsleitung neu

Marc Hirtz ist bereits seit Mai 2023 als Board Advisor bei Nextron Systems tätig. Jetzt soll er in seiner neuen Rolle als Chief Revenue Officer (CRO) die Go-to-Market-Strategie des deutschen Cyber-Security-Anbieters vorantreiben sowie die internationalen Marketing- und Vertriebsaktivitäten des Anbieters zu beleben.

Marc Hirtz wird Chief Revenue Officer Nextron Systems

Wieder kein Deutscher als Deutschlandchef bei Vodafone: Nach dem Österreicher Hannes Ametsreiter und dem Belgier Philipp Rogge übernimmt jetzt der Niederländer Marcel de Groot. Er kennt das Deutschland-Geschäft aber schon. Er ist seit 2008 bei Vodafone und war seit 2022 Privatkunden-Vorstand bei Vodafone Deutschland.

Als "Abschiedsgeschenk" kündigte sein Vorgänger Rogge kurz vor seinem Weggang noch einen massiven Stellenabbau an. Damit kann de Groot mit niedrigeren Kosten planen. Er will sich aber damit nicht zufrieden geben. "Wir werden weiter unsere Hausaufgaben machen. Gleichzeitig werden wir auf Angriff schalten", kündigte er anlässlich seiner Ernennung an. Das alles deutet auf ungemütliche Zeiten in Düsseldorf hin.

Vodafone tauscht CEO aus

Außerdem interessant

Die Grenke AG hat Martin Paal mit Wirkung zum 1. Juli 2024 zum Finanzvorstand berufen, André Pechmann verantwortet seit 1. März die Kommunikation von Microsoft Deutschland, der Schweizer Softwareanbieter Yokoy hat Carolin Mogford (früher Veriff, Qualtrics und Google) als Marketing-Chefin verpflichtet und Mirko Hoffmann übernimmt die Position des Chief Product Officers (CPO) beim Leipziger Softwarehaus Deskcenter.

Personalmeldungen von IT-Dienstleistern und aus dem Handel

Bei GFT Technologies geht eine Ära zu Ende: Nach 22 Jahren verlässt Marika Lulay zum Ende ihres Vertrags am 31. Dezember 2024 das Unternehmen. Ihre Stelle als CEO übernimmt Marco Santos. Der 48-jährige tritt sein Amt zum 1. Juli 2024 an. Bis Jahresende führt er das Unternehmen zunächst als Co-CEO gemeinsam mit Lulay. Ab 1. Januar 2025 rückt dann Jochen Ruetz, aktuell CFO, als stellvertretender CEO nach.

Marco Santos löst Marika Lulay als CEO bei GFT Technologies ab

Aliz Tepfenhart war als BurdaCommerce-Direktorin die heimliche Chefin der Burda-Elektronikversender Cyberport und Computeruniverse. Nun verlässt sie das Unternehmen. Die Auswirkungen sind noch offen. Ihre Aufgaben übernimmt vorerst Marc Al-Hames übernehmen, der im Vorstand von Hubert Burda Media für BurdaCommerce, HolidayCheck, BurdaNextsowie den Dienstleister Burda Digital Systems verantwortlich ist.

Aliz Tepfenhart verlässt Cyberport

Die Scaltel Gruppe ist mit einem neuen Beirat ins Jahr 2024 gestartet. Das Gremium wurde von zwei auf drei Mitglieder erweitert. Neu in das Gremium aufgenommen wurde Reinhard Musch, Geschäftsführer der DMG Mori Logistik GmbH. Mitglieder des Scaltel-Beirats sind bereits Dirk Streiber und Norbert Meinl.

Systemhausgruppe Scaltel erweitert Beirat

IT-Dienstleister Natuvion hat Niels Northe als Head of Human Capital Management (HCM) an Bord geholt. Damit ist Northe für die Migration von HR-Daten und Prozessen der Natuvion-Kunden auf die SAP-Plattform S/4HANA verantwortlich. Natuvion hat sich auf Kunden der öffentlichen Hand, aus dem Gesundheitswesen, Energieversorger und Fertiger spezialisiert. Seit 2022 ist das Unternehmen Teil der NTT DATA Business Solutions.

SAP-Partner Dienstleister Natuvion holt Niels Northe

Tina Schäfer soll bei der Berliner User-Experience-Agentur QWP das Agentur-Business ausbauen. Schäfer tritt mit dem Ziel an, das Kompetenzspektrum um die Themen Marketing-Kommunikation und digitale Innovation zu erweitern und damit neue Kunden und Branchen zu erschließen. Insbesondere möchte Schäfer Produktentwicklungen in den Bereichen E-Learning, künstliche Intelligenz (KI) und User Experience für industrielle Anwendungen stärken.

Digitalagentur QWP bekommt Geschäftsführerin

